És necessari vacunar-se després d'haver passat el Covid?

Aquest 2020 se celebra el 40 aniversari de l'eradicació de la verola, "una malaltia infecciosa que havia causat estralls des de feia milers d'anys", segons destaca el Comitè de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, i que es va liquidar per primera vegada en la Història gràcies a una vacuna i a l'esforç col·lectiu.













Pot passar el mateix amb el COVID-19, o al menys podem començar a albirar la llum a la fi del túnel d'aquesta pandèmia des que aquest mes de desembre es va iniciar la vacunació a Espanya contra aquest patogen que tant de mal ens està fent.





No obstant això, hi haurà moltes persones que hagin superat la malaltia i dubtin ara de si s'han de vacunar o no, ja que ja han passat la infecció. Són comptats els casos notificats de reinfecció de COVID-19, encara que certament és una malaltia que existeix des de fa menys d'un any i que encara està en estudi.





Què han de fer llavors aquestes persones? En una entrevista amb Infosalus, Ángela Domínguez, coordinadora de el Grup sobre Vacunacions de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Barcelona subratlla que no es coneix quant dura la protecció que confereix haver patit la infecció pel virus que causa la COVID-19, de manera que el fet que una persona hagi patit la infecció, amb els coneixements que tenim fins a l'actualitat, no seria motiu perquè no es vacuni. Per tant, creu que han de vacunar-se.





Per la seva banda, el president de la Societat Espanyola d'Immunologia, el doctor Marc López Hoyos, coincideix que també cal que aquestes persones es vacunin, tot i haver superat la malaltia i en alguns casos de generar anticossos.





Segons valora, si una persona ha superat la COVID-19 és molt probable que hi hagi generat immunitat o memòria immunològica, encara que hi ha vegades que no es genera immunitat; de manera que la vacuna és necessària: "Probablement hagi generat limfòcits T i limfòcits B (aquests últims són els que van a produir els anticossos), iguals als que es vol generar amb la vacuna. A vegades, quan es parla de reinfeccions en persones que tenen la PCR positiva després d'una primera infecció, és possible que a la primera infecció no hagin desenvolupat una resposta immunitària completa i no hagin generat immunitat ".





En aquest context, ressalta que els immunòlegs proposen avaluar a tot subjecte convalescent per saber si ha desenvolupat aquestes 'armes' que es busquen generar amb la vacuna: "Els anticossos per si sols no demostren immunitat i hauríem de poder estudiar també les cèl·lules o limfòcits T".





PER QUÈ HI HA PERSONES QUE NO DESENVOLUPEN ANTICOSSOS





Així, i sobre per què hi ha persones que desenvolupen anticossos i altres no després de superar la COVID19, cosa que molts ens preguntem, el també cap de Servei d'Immunologia de l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla de Santander remarca que hi ha persones que passen la infecció de forma molt breu, perquè la seva resposta immunitària natural respon tan ràpid i efectivament que elimina el virus sense necessitat de recórrer als limfòcits T i B, la resposta específica, mentre que hauria altres que munten una resposta amb memòria immunològica potent.





"Si no recorre a aquestes cèl·lules especialitzades, no es produeix la reacció immunològica necessària per produir anticossos enfront del coronavirus. D'altra banda, hi ha persones que tenen un grau d'immunosupressió important i que inhibeix també la reacció de manera que no resulta efectiva i no es produeixen tampoc els anticossos ", aclareix.





QUÈ PASSA EN CAS DE REINFECCIÓ?





De tornar a infectar-se, ¿és segur que passarien la infecció de forma més lleu, fins i tot

asimptomàtics? Què és el que se sap fins al moment al respecte? El president de la SEI

adverteix que aquesta és la base de la immunització i la raó per la qual també es fan servir les vacunes.





"Els anticossos i també la generació de cèl·lules T enfront del coronavirus asseguren una

resposta molt més efectiva i ràpida en un segon contacte amb el coronavirus. A l'estar

immunitzats, ens protegim davant de la malaltia. Aquest és el motiu pel qual les

reinfeccions són anecdòtiques després de més de 60 milions d'infectats al món. la

immunitat generada està protegint, fins i tot encara que hi hagi mutacions en el virus perquè totes elles semblen no afectar la proteïna 'Spike' que sembla ser la que fa servir el virus per infectar les nostres cèl·lules ", subratlla l'especialista.





L'EFECTE PROTECTOR DE LA VACUNA





Així mateix, López Hoyos diu que és el motiu pel qual les primeres dades intermedis amb les vacunes que estan més avançades en els assajos clínics (Pzer, Moderna, Astra Zeneca, etc.) són efectius en evitar la malaltia en percentatges superiors a l'90% a les poques setmanes de la segona dosi de la vacuna.





Pel que fa a la vacunació que ja ha començat a Espanya, la membre de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, Ángela Domínguez, vol recordar que l'efecte protector de la vacuna a la persona vacunada necessita un temps (dues setmanes des de la segona dosi al cas de la injecció enfront de la COVID-19), de manera que les persones vacunades han de seguir amb les precaucions de limitar la mobilitat, distància, mascareta, higiene de mans, i ventilació de espais tancats per prevenir contagis.





"L'efecte protector de la vacunació per frenar la transmissió de virus a la comunitat s'aconseguirà quan una proporció important del total de la població (s'estima que més del 70%) hagi rebut les dosis requerides de vacuna, de manera que les precaucions de limitar la mobilitat, distància, mascareta, higiene de mans i ventilació d'espais tancats hauran de continuar per disminuir la transmissió de virus i així evitar noves infeccions, hospitalitzacions i morts ", remarca.





Al final, la membre de la Societat Espanyola d'Epidemiologia demana no oblidar que moltes persones poden estar infectades i no presentar símptomes però transmetre igualment el virus.