Descobreixen 12 noves espècies animals a les profunditats de l'Atlàntic

Gairebé cinc anys d'estudi de l'Atlàntic profund amb un detall sense precedents ha revelat 12 espècies noves per a la ciència. Les molses marins, els mol·luscs i els corals havien eludit el descobriment perquè el fons marí està molt inexplorat, expliquen els científics a la BBC.













Els investigadors adverteixen que els animals acabats de descobrir podrien estar en perill d'extinció pel canvi climàtic. El diòxid de carboni absorbit per l'oceà el fa més àcid, el que fa que els esquelets de corall es corroeixin.





Els científics involucrats han explicat que "no és massa tard per protegir aquestes espècies especials" i els importants hàbitats que ocupaven.





Aquests han estat els descobriments més importants de la missió:





Noves espècies: "Al menys" 12 noves espècies d'aigües profundes. L'equip també va trobar aproximadament 35 nous registres d'espècies en àrees on abans es desconeixien.





Canvi climàtic: l'escalfament dels oceans, l'acidificació i la disminució de la disponibilitat d'aliments es combinaran per canviar significativament i reduir la disponibilitat d'hàbitats adequats per a les espècies d'aigües profundes per a l'any 2100.





Respiradors hidrotermals: els científics van descobrir un camp d'aquestes fonts termals del fons de la mar a les Açores. Els camps hidrotermals són àrees importants de productivitat biològica relativament alta que alberguen comunitats complexes enmig del vast oceà profund.





El fons marí, el gran desconegut





Com va assenyalar el professor George Wolff, químic oceànic de la Universitat de Liverpool que va participar en el projecte: "Encara podem dir que tenim millors mapes de la superfície de la Lluna i Mart que del fons marí" "Així que sempre que vas a les profunditats de l'oceà, trobes alguna cosa nova, no només espècies individuals, sinó ecosistemes complets ".





El professor Murray Roberts de la Universitat d'Edimburg va dirigir el projecte Atles. Explica a la BBC que gairebé cinc anys d'exploració i investigació havien revelat alguns "llocs especials" en l'oceà i havien descobert "com funcionen".





"Trobem comunitats senceres formades per esponges o coralls d'aigües profundes que formen una mena de ciutats", afirma. "Són suport de la vida. Així que els peixos realment importants utilitzen aquests llocs com a zones de fresa ", assenyala.





"Si aquestes ciutats són danyades per usos humans destructius, aquests peixos no tenen on fresar i la funció de tots aquests ecosistemes es perd per a les generacions futures.





"És com comprendre que la selva tropical és un lloc important per a la biodiversitat a la terra; el mateix passa amb les profunditats marines: hi ha llocs importants que han de protegir-se i, el que és més important, tots estan connectats".





Corrents oceàniques més lentes





El projecte va involucrar a investigadors de 13 països al voltant de l'Atlàntic, combinant la química i la física de l'oceà, així com el descobriment biològic, per esbrinar com està canviant l'entorn oceànic a mesura que el món s'escalfa i els humans exploten més les profunditats marines per a la pesca i l'extracció de minerals. .





L'estudi dels corrents oceànics i les deposicions de fòssils en el llit marí va revelar que les principals corrents en l'Atlàntic nord s'han alentit dràsticament en resposta al canvi climàtic.





"Les implicacions d'això són complicades, però potencialment s'estan reduint les connexions entre els ecosistemes", va explicar el professor Roberts, perquè els corrents oceànics són les carreteres que uneixen diferents hàbitats en la immensitat de les profunditats de l'oceà.