Aquest dimarts arribaran a Espanya més de 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que aquest dimarts al matí arribaran 369.525 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 per prosseguir amb la vacunació a Espanya, que ha hagut de ser postergada aquest dilluns per motius logístics de la companyia farmacèutica.













En concret, segons ha especificat el ministre aquest dilluns en roda de premsa després del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), aquestes dosis arribaran en quatre vols que arribaran a Madrid, Barcelona, Vitòria i Canàries, des d'on seran distribuïdes als més de cent punts de distribució que s'han fixat les comunitats autònomes. A l'igual que va passar en el primer lliurament de dissabte passat, la distribució a les illes, a Ceuta i Melilla es realitzarà a través de les Forces Armades.





El ministre ha assegurat que, després dels problemes notificats per Pfizer aquest dilluns, "el subministrament quedarà regularitzat per poder seguir amb el procés de vacunació". Al costat d'això, ha assenyalat que "no consta cap efecte advers en les vacunes administrades en el dia d'ahir".





Illa ha fet una "valoració positiva" de l'inici del procés de vacunació aquest diumenge i ha ressaltat que "s'havia treballat amb molta intensitat en preparar un pla". D'altra banda, ha anunciat la posada en marxa per part de Govern de la pàgina web ' www.vacunacovid.gob.es ', on es recull informació oficial sobre la vacunació o preguntes i respostes.