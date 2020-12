La Fiscalia de Madrid segueix sense veure indicis de finançament irregular a Podem però demana que segueixi com investigat

La Fiscalia Provincial de Madrid continua sense veure indicis que Podem cometés un presumpte delicte de finançament irregular pels contractes que va subscriure amb Neurona Consulting per a la campanya de 2019, si bé sol·licita a titular de Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla , que mantingui la condició de investigat com a persona jurídica en aquesta causa.









Així ho manifesta la fiscal de el cas Neurona, Lorena Álvarez Taboada, en un informe amb data de el passat 2 de desembre, a què ha tingut accés Europa Press, sobre l'arxiu de la causa sol·licitat pel partit liderat per Pablo Iglesias. En aquest escrit la representant del Ministeri Públic reitera els mateixos arguments que va exposar el passat mes d'octubre en relació a una petició similar de la formació 'estatge' i torna a afirmar que la condició de investigat és "més garantista" per al partit ja que li permet "defensar-se".





La Fiscalia de Madrid assenyala que "els únics fets respecte dels quals hi ha indicis racionals de delicte" són els referits a la contractació mercantil Neurona, pel que s'hauria pagat 363.000 euros perquè realitzés tasques de consultoria política amb motiu de les eleccions generals de 2019, i que aquests són susceptibles de ser incardinats en un delicte de falsedat en document mercantil i un delicte electoral, tal com va assenyalar el Tribunal de Comptes en el seu informe.





Tot i això, segons recorda la fiscal, cap dels dos delictes poden ser comesos per una persona jurídica i més encara tenint en compte que el delicte electoral només pot ser comès pels administradors generals, els qui estan imputats en la causa.





LI PERMET TENIR CONEIXEMENT DE LA INVESTIGACIÓ





En la seva opinió, i "centrant-se exclusivament" en aquesta contractació, l'únic delicte que se li pot atribuir a la formació 'estatge' és el de finançament irregular dels partits polítics, tot i que recalca que "de les diligències practicades de moment, no hi ha indicis d'aquesta presumpte finançament irregular ".





Per això, entén que "atribuir a el partit la condició de investigat resulta més garantista per al mateix ja que li permet prendre coneixement de la recerca i garanteix que, si de el resultat de les diligències ha més indicis del finançament, pugui defensar-se i proposar diligències ".





"És a dir, la tipificació inicial no és absurda o arbitrària i l'atribució d'aquesta condició no fa sinó garantir el seu dret del peticionari", conclou, doncs si el partit no té la condició de investigat "mal podria proposar prova o interposar recursos com ha vingut fent al llarg del procediment ".