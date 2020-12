La Guàrdia Urbana de Badalona aixeca en les festes de Nadal una cinquantena de denúncies a restauradors i particulars per incomplir les mesures antiCovid

La Guàrdia Urbana de Badalona ha aixecat entre el 24 i el 27 de desembre un total de cinquanta actes administratives a establiments de restauració i particulars per no seguir les normatives sanitàries de prevenció del Covid19. Divuit corresponen a establiments i trenta-dos a ciutadans.













Les actes de la Guàrdia Urbana denuncien presumptes incompliments de les mesures bàsiques de protecció individual i collectiva decretades per les autoritats sanitàries en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del Covid-19 a Catalunya.





De les actes aixecades als establiments, tres corresponen al consum en la porta: dos per incompliment d’horaris. onze per realitzar festes o trobades privades sense cap distància social i compartint begudes alcohòliques: una per excés d’aforament i una altra per fumar sense distància.





Pel que fa al desglossament de les actes a particulars cal destacar que algunes es van aixecar a alguns infractors per dos o més motius. Bàsicament s’ha actuat per no portar mascareta, incompliment del toc de queda i incompliment de la distància social.