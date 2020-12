SOS Racisme denuncia manca de col·laboració de mossos investigats per una pressumpta agressió racista al Bages

SOS Racisme Catalunya denuncia, en un comunicat, la manca de col·laboració de agents de la unitat ARRO dels Mossos d'Esquadra de Manresa després de la denúncia interposada el febrer de 2019 per un jove per presumptes delictes contra la integritat moral, tortures i lesions amb una motivació racista. La organització remarca que el procediment per investigar els agents continua obert.





Segons SOS Racisme Catalunya des del començament els agents s'han negat a collaborar, acollint-se al seu dret a no declarar i recorrent algunes de les diligències practicades, allegant errors processals. L'última d'elles, segons l'esmentat comunicat, va ser la pràctica de la roda de reconeixement, arribant a interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Barcelona que recentment ha estat desestimat, confirmant que la roda de reconeixement ha de ser practicada.





La organització invoca que en data 9 de desembre de 2020, es va dictar una Providència pel Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa, assenyalant la data de la roda per al proper 28 de gener de 2021. Novament, els advocats de la defensa van recòrrer la decisió judicial alegant que els agents han de realitzar la roda de reconeixement amb la cara coberta, ja que el denunciant, en la seva primera declaració, va indicar que els agressors eren antiavalots que anaven amb un tapaboques i sense casc, i que no van ser els agents de seguretat ciutadana, també presents en l’operatiu.

























SOS Racisme ha presentat un escrit d'impugnació al recurs interposat pels Mossos, reiterant que, com és lògic, durant la intervenció (que va durar hores) els agressors es van treure el tapaboques, raó per la qual el denunciant afirma que pot reconèixer els agents que el van agredir.





Aquest recurs, segons aquesta organització, és una nova estratègia per dilatar el procediment que jutja uns fets que van passar ja fa gairebé dos anys, encara que això impliqui sol·licitar que una roda de reconeixement es dugui a terme amb la cara coberta.





Des del 1999, el Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme (SAiD) ha recollit 571 casos de racisme policial. En 20 anys, només s'han condemnat 4 policies per la via penal i en cap cas s'ha reconegut la motivació racista. SOS Racisme espera que aquest cas, amb una prova tan evident com és la gravació dels fets, no caigui al sac de la impunitat i s'aconsegueixi condemnar els perpetradors i còmplices de l'abús policial, tant a nivell judicial com a nivell policial.