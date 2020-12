Un incendi del Prat fa aflorar connexions elèctriques fraudulentes, túnels subterranis i plantacions de marihuana

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Prat de Llobregat van detenir el dijous 17 de desembre tot i home de nacionalitat espanyola, de 33 anys i veí del municipi com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.













El dijous 17 de desembre de 2020, els Mossos del Prat van realitzar entrades i registres en tres domicilis de barri de Sant Cosme que van ser tutelades pel Jutjat d'Instrucció número 3 del Prat de Llobregat. Les entrades als pisos es van fer arran de l'incendi que s'ha produït cap a les 12:00 hores en un dels pisos superiors d'un bloc d'habitatges que va haver de ser desallotjat pels serveis d'emergència i del que es poder evitar desgràcies personals .





Quan els mossos van poder accedir a el pis sinistrat, després de la intervenció dels bombers, van comprovar que l'immoble estava pràcticament calcinat i que en una de les habitacions hi havia instal·lat un cultiu interior de marihuana d'aproximadament 150 plantes en un avançat estat de creixement.





En una altra de les habitacions es van localitzar les restes d'una plantació similar que havia quedat totalment calcinada. L'incendi va ser conseqüència de la gran tensió elèctrica que consumia la instal·lació preparada per al cultiu interior de la marihuana i de la manipulació de la xarxa elèctrica.





Arran d'aquesta troballa els agents van identificar el propietari de la plantació que va ser detingut per un delicte contra la salut pública i per defraudació de fluid elèctric.





Posteriorment, els tècnics operaris de la companyia de distribució elèctrica van realitzar la inspecció de la instal·lació elèctrica i van poder comprovar que es tractava d'una manipulació molt tècnica i complexa de la xarxa de subministrament, on s'havien trencat els baixos l'edifici i l'accés a la connexió de servei general el subministrament elèctric. Cal destacar que per a poder fer aquestes modificacions i accessos, els autors van fer diversos túnels subterranis que havien camuflat sota els baixos de l'edifici.





L'acurada inspecció va permetre acreditar l'existència de dos domicilis més que presentaven greus manipulacions de la xarxa elèctrica. En un d'aquests domicilis es va poder localitzar una segona plantació interior de marihuana d'aproximadament 100 plantes i, en un tercer immoble es va poder situar el lloc des d'on els autors accedien als túnels subterranis i que utilitzaven com a magatzem de diferents objectes sostrets com patinets elèctrics , bicicletes, eines i material elèctric i aproximadament 100 esqueixos de marihuana.













Les manipulacions de la xarxa elèctrica destinades a cultivar marihuana a l'interior dels habitatges han estat la causa directa de diversos incendis d'habitatges al Prat de Llobregat. Des dels Mossos d'esquadra s'ha constatat que els traficants cada vegada fan més modificacions i amb un component més perillós, tant a la xarxa de subministrament com a les pròpies estructures dels edificis on cultiven la marihuana.





En el marc d'aquesta creixent problemàtica, només dos dies abans d'aquest incendi els tècnics de la companyia elèctrica, acompanyats per agents dels Mossos van realitzar un important nombre d'inspeccions a la xarxa de subministrament elèctric a la zona amb l'objectiu de garantir la seguretat dels veïns. L'activitat inspectora incloïa el pis afectat, que no havia de tenir subministrament d'energia elèctrica tot i que es va constatar que la manipulació descoberta arran de l'incendi s'havia fet directament a l'escomesa general de l'edifici, sota la placa de formigó que ho cimenta, molt abans els quadres generals de comptadors on talla la subministradora.





Fruit de les inspeccions en aquest sector de barri de Sant Cosme es van realitzar un total de 93 desconnexions de xarxes fraudulentes.





L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor decretat la seva llibertat amb càrrecs.