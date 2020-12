Marea Blanca Catalunya reitera les seves crítiques a la gestió del Departament de Salut

Marea Blanca Catalunya ha tornat a criticar la gestió de la Conselleria de Salut de la Generalitat després de l'anunci del Departament de la fi del contracte amb la filial de Ferrovial, Ferroser, que va signar el maig passat per valor de 17,700 milions d’euros per al rastreig de contactes de COVID19. La plataforma etziba que s'argumenta que la rescissió es pot fer sense costos gràcies a una clàusula que permet fer-ho en cas de començar el pla de vacunació.









La organització qualifica en un comunicat de "contracte de vergonya" el que "mai s'hauria d'haver signat" pel qual "els responsables del Departament de Salut haurien de demanar disculpes a la població. En primer lloc, per contractar amb una empresa privada un servei bàsic que es podia fer per organismes públics. En segon lloc perquè no ha funcionat mai amb servei centralitzat, personal mal format i mal pagat, descoordinat dels serveis de salut pública i atenció primària, que telefonava tard i al qual es van escapar milers de contactes".





Marea Blanca Catalunya defensa que el sistema de rastreig és fonamental per aturar els contagis, en especial en fases de remissió de la corba de nous casos, com va ser l’estiu, i en el cas de brots aïllats. "Com que això no es va fer quan s’havia de fer, no es va evitar la segona onada. La realitat és tossuda, i en plena escalada de nous casos es decideix passar aquesta funció a l’Agència de Salut Pública, amb personal amb contracte públic i gestió territorial".





"No era tan difícil fer-ho bé des del començament", acusa la plataforma, "sobretot quan des de sectors professionals s'argumenta que la forma més efectiva és assignar el rastreig als serveis de salut pública en coordinació amb l'atenció primària. Posteriorment es va alertar de la baixa o nulla eficàcia de Ferroser. Per Marea Blanca "probablement ha costat molts malalts i uns quants morts".





La plataforma reitera que "tenim uns responsables sanitaris que actuen tard i malament contra la pandèmia i desvien diners públics a empreses privades. No podem permetre que les mateixes persones segueixin al capdavant del Departament, volem polítics i gestors competents, honestos i compromesos amb el sistema sanitari públic". Marea Blanca Catalunya demana "un canvi radical en el sistema de provisió dels serveis sanitaris, que acabi amb la provisió privada i potenciï la provisió pública".