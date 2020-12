Condemnat a 14 anys de presó l'exlíder de Vox a Lleida per abusar de discapacitats

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó a l'exlíder de Vox a Lleida José Antonio Ortiz Cambray per abusar sexualment de persones amb discapacitat després de considerar provat que els oferia diners a canvi de diferents actes sexuals, han informat fonts de la Fiscalia de Lleida.





El tribunal condemna Ortiz Cambray a vuit anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a persones amb discapacitat; dues penes de dos anys i mig de presó cadascuna per dos delictes de corrupció de persones amb discapacitat, i una altra pena d'un any i tres mesos de presó per un delicte de pornografia amb ús de persones amb discapacitat, ha publicat aquest dimarts el diari 'Segre'.





La sentència assenyala que Ortiz Cambray haurà d'indemnitzar una de les víctimes amb 15.000 euros i una altra amb 5.000 euros pels danys causats.





En el judici, celebrat el 25 de novembre, l'exlíder de Vox va negar haver tingut contacte físic amb els dos homes amb discapacitat: "Ho juro per Déu i la memòria dels meus pares, no vaig mantenir aquestes trobades".





Ortiz Cambray va ser detingut en el concessionari de vehicles de Lleida en el qual treballava a principis de març de 2019, després que la Fundació Alosa de Lleida, que tutela a dues de les víctimes, descobrís els missatges per WhatsApp d'ell i un dels discapacitats i el denunciés a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.





PRESÓ PREVENTIVA



L'exlíder de Vox va estar en presó preventiva fins al passat mes d'octubre, quan va sortir de la presó després de pagar una fiança de 6.000 euros.





El dia de l'judici, minuts abans que Ortiz Cambray entrés al jutjat, un grup del col·lectiu trans de Lleida va desplegar una pancarta a la porta de l'edifici judicial amb el missatge 'José A. Ortiz, violador i feixista'.





Dies abans que fos detingut, Ortiz havia presentat a la Fiscalia provincial de Lleida una denúncia per un presumpte delicte d'odi per l'aparició de ninots penjats amb les sigles de Cs, PP, PSC, Units Podem i Vox, en la qual ell figurava com a "president de Vox Lleida".





Després fer-se pública la seva detenció, el partit va suspendre la seva militància i va assegurar que no ocupava cap càrrec de responsabilitat dins de la formació.