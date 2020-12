Els càmpings catalans reclamen una reducció d'impostos

La Federació Catalana de Càmpings ha reclamat a les administracions la reducció d'impostos com l'IVA, l'Impost d'Activitats Econòmiques i l'Impost d'Estades Turístiques d'allotjament per pal·liar els efectes de la crisi provocada per pandèmia.





















Els càmpings també han demanat que s'apliquin descomptes en les quotes de la Seguretat Social i que s'estableixi una subvenció directa a fons perdut, segons un comunicat aquest dimarts.

L'entitat, a més, ha subratllat la necessitat d'iniciar un pla de comunicació per a recuperar la imatge de la destinació en els mercats europeus i ha demanat "compte amb els missatges alarmistes des de Presidència perquè provoca efectes negatius en les reserves".





També reclamen que es tingui en compte a el sector a les convocatòries dels Fons Europeus Next Generation EU, l'agilització de la burocràcia per impulsar inversions i ajudes per a implementar sistemes de seguretat i gestió dels riscos d'inundabilitat.





La Federació ha recordat que a Catalunya hi ha 351 càmpings que disposen de 300.000 places, que el 2018 van acollir 16,8 milions de pernoctacions i que generen 16.000 llocs de treball a la temporada turística.