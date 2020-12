El Ministeri de Cultura concedeix 631.421 euros per a projectes digitals a empreses catalanes

El Ministeri de Cultura i Esport ha concedit 631.421 euros a diverses empreses catalanes dedicades a la cultura per a la promoció cultural i la "modernització i innovació" mitjançant projectes digitals i tecnològics, ha informat la Delegació de Govern a Catalunya en un comunicat aquest dimarts.





















D'una banda, el Govern central ha atorgat 269.631 euros per incrementar l'oferta legal de continguts digitals culturals a Internet i modernitzar i innovar les indústries culturals i creatives, i per una altra, ha concedit 361.790 euros en ajudes per a "l'acció i la promoció cultural ".





L'objectiu de les dues ajudes és fomentar activitats que contribueixin a generar continguts culturals, modernitzar i professionalitzar el sector cultural, i contribuir a la innovació i desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives; així com fomentar la formació de gestors i emprenedors culturals.





A més, segons el Govern, les línies de subvencions busquen incrementar la generació d'ocupació, impulsar la internacionalització de el sector i fomentar la participació i capacitat de decisió dels particulars i empreses en activitats culturals a través de l'mecenatge.





Les dues partides han anat a càrrec de la Direcció general d'Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació, i han suposat una inversió de 4 milions d'euros a nivell estatal; d'aquests, 631.421 euros han recaigut en projectes de Barcelona (585.358 euros), Tarragona (26.063) i Girona (20.000).





Entre les fundacions i associacions catalanes que han resultat beneficiàries dels ajuts, destaquen la Fundació Privada Taller de Músics, amb una subvenció de 30.000 euros; l'Associació Illa Elefant projectes culturals (25.000), i l'Associació Clúster Audiovisual Catalunya (25.000), totes elles a Barcelona.