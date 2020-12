Les 10 novetats de la declaració de la renda 2020

El Ministeri d'Hisenda ha publicat l'esborrany de l'Ordre que regularà la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Campanya que començarà al maig de 2021.





En relació amb els rendiments de capital immobiliari, com a conseqüència de les modificacions introduïdes en el model de l'Impost corresponent a l'exercici 2019, es millora la informació que es posa a disposició de l'contribuent segons avança el diari El Economista.





S'incideix en el cas de el càlcul de l'amortització, principal despesa deduïble quan el bé immoble hagi estat arrendat durant l'exercici. Es mostrarà a contribuent la informació emplenada en la declaració de l'exercici anterior i li permetrà traslladar-la a la declaració de l'exercici 2020, si escau modificar-la, i calcularà sense més operacions l'import de l'amortització deduïble.





Rendiments Activitats Econòmiques





En l'apartat de rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa, es permetrà per primera vegada, en aquesta propera campanya de la declaració de la Renda, que els contribuents puguin importar les dades consignades en els llibres registre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques .





D'aquesta manera, els contribuents que realitzin activitats econòmiques i estiguin obligats a portar llibres registre d'acord amb el que disposa l'article 68 de l'Reglament de l'impost, podran traslladar el contingut de el Llibre registre de vendes i ingressos i de el llibre registre de compres i despeses a la seva declaració, facilitant l'ompliment d'aquest apartat.





Aquest trasllat o importació queda supeditat tècnicament al fet que el format dels llibres sigui el format tipus de llibres registres publicats per l'Agència Tributària a la pàgina web.





Aquest format, tal com es va indicar en l'exposició de motius de l'Ordre HAC / 773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'IRPF, es va establir amb la finalitat d'assistir a l' contribuent en el compliment de les obligacions tributàries formals registrals i donar-li seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim que pugui exigir-se sobre els mateixos,





En aquest sentit aquesta opció d'importació directa dels llibres registre portats amb aquest format, suposa un pas més en l'assistència als contribuents que realitzen activitats econòmiques, així com en la simplificació de l'emplenament el model.

















Aquestes modificacions estan en línia amb els objectius generals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) de reduir les càrregues fiscals indirectes, millorar l'assistència a contribuent, limitar, en la mesura del possible, els requeriments i, en darrer terme, aconseguir una Administració tributària més eficient.





A més, com es ve fent en exercicis anteriors, es modifica l'annex A.3 de la declaració, dins l'apartat Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial, per actualitzar els esdeveniments que tenen la consideració d'esdeveniments d'excepcional interès públic als efectes del que disposa l'article 27 de la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge en l'exercici 2020.





Deduccions autonòmiques

















Pel que fa a les deduccions autonòmiques, s'han efectuat les necessàries modificacions en el model de declaració per recollir les vigents per a l'exercici 2020.

Obtenció de l'esborrany





D'altra banda, el 2020, a l'igual que els anys anteriors, tots els contribuents, qualsevol que sigui la naturalesa de les rendes obtingudes, podran obtenir l'esborrany de declaració de l'IRPF a través del Servei de tramitació de l'esborrany / declaració (Renda WEB) , després d'aportar, si escau, determinada informació que els serà sol·licitada a l'efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.





Pel que fa a el model de declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, la situació d'emergència de salut pública provocada pel covid-19 ha determinat que les mesures normatives adoptades s'hagin orientat bàsicament a l'àmbit sanitari, econòmic i social.





Aquesta necessitat de fer front a la situació excepcional que estem vivint amb la pandèmia al costat de la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat de 2018, ha suposat que, en l'àmbit de l'IRPF, no s'hagin produït novetats destacables des del punt de vista jurídic que afectin el model de declaració.





Es manté la identificació de el domicili fiscal de l'contribuent introduïda en 2019, que permet, de forma senzilla i intuïtiva, identificar, ratificar o modificar l'últim domicili fiscal disponible a la base de dades de l'AEAT.





Document d'Hisenda amb totes les novetats