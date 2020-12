Desmantellada una plantació de marihuana amb 61.000 plantes a la Roca de l'Vallès

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una plantació indoor, situada en una nau industrial de Santa Agnès de Malanyanes de el terme municipal de la Roca de l'Vallès (Barcelona), on es conreava a gran escala i de forma il·lícita marihuana per a la posterior venda i distribució , així com per vendre esqueixos a altres plantacions il·legals. En el registre es van aprehendre més de 61.000 plantes, el que reflecteix la rellevància de l'cultiu trobat, i es van detenir vuit persones de nacionalitat espanyola entre els quals es troben els tres màxims responsables de l'explotació, que al seu torn comptaven amb cinc còmplices .





La col·laboració ciutadana, clau per al seu descobriment





La investigació va començar el passat mes de novembre gràcies a una denúncia anònima rebuda a través del portal web de col·laboració ciutadana, www.policia.es/colabora.php. , On es va posar en coneixement dels investigadors de l'existència d'una nau industrial on s'estaria dut a terme algun tipus d'activitat il·lícita relacionada amb el tràfic d'estupefaents.





Un cop comprovades les dades facilitades, i gràcies als mesuraments de consum elèctric de la companyia, es va poder corroborar que s'estava produint un consum energètic molt elevat que pogués ser compatible amb una plantació de marihuana. A això caldria sumar-li que el consum no era fiscalitzat mitjançant comptador algun pel que estaria enganxat de forma fraudulenta a l'escomesa general, amb el consegüent risc d'incendi.





Una infraestructura complexa valorada en més de 130.000 euros per a la producció a gran escala de marihuana





L'entrada i registre autoritzada pel jutjat competent va posar a l'descobert una instal·lació altament especialitzada i complexa, que comptava amb diferents estades per a la optimització a el màxim de la plantació.





Dins de la nau principal es trobava una segona nau interna, subdividida en dues plantes. Utilitzaven dos habitacles de la planta baixa per al cultiu de les plantes més grans i la superior compartimentada en quatre habitacions, tres per al creixement d'esqueixos, i una quarta per al seu cultiu i emmagatzematge d'estris. Les estades dedicades a l'cultiu estaven acuradament folrades i insonoritzades, comptant amb tot tipus d'aparells com ara reflectors humidificadors i filtres d'ozó, tot això amb la finalitat d'esprémer a l'màxim la producció, així com d'evitar ser detectats pel veïnat.





Un viver que proveiria a altres plantacions





L'elevat volum de plantes, així com la presentació dels esqueixos trobats, apuntarien que les explotació funcionava, a més de per a la venda de la substància, com un viver de cànnabis sativa subministrant i venent esqueixos a altres persones perquè en altres plantacions finalitzessin la seva cultiu i collissin la substància estupefaent.





Als vuit detinguts se'ls investiga com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a organització criminal. En el transcurs de l'registre efectuat es van aprehendre un total de 61.000 plantes de marihuana, i es va intervenir nombrós material per a la cura explotació de la plantació entre els quals es troben 360 tubs d'il·luminació i altres tantes pantalles reflectores, 140 transformadors, 70 ventiladors i 21 filtres industrials anti olor.





La investigació ha estat portada a terme per agents de la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional de Mataró, comptant amb la col·laboració de la Policia Local de la Roca de l'Vallès.