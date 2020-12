SOREA i les seves filials donaran 33.500 € a favor de l'assaig clínic #JoEmCorono

SOREA,companyia gestora del cicle integral de l’aigua, i les seves filials donaran 33.500 € a favor de l’assaig clínic #JoEmCorono, gràcies a la campanya per passar-se a la correspondència digital.

















La campanya, que es va iniciar al mes de maig i finalitza el pròxim 31 de desembre i té l’objectiu que, per cada nou usuari de la factura digital, es donarà 1 € a la lluita contra el coronavirus. Així doncs, durant aquests vuit mesos, ja s’han donat d’alta més de 33.500 persones per rebre la correspondència de forma digital.





Sorea i les seves filials faran el donatiu corresponent a l’assaig clínic encapçalat per l'equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. D’aquesta manera, la companyia fa la seva contribució a la lluita contra el coronavirus i mostra el seu compromís amb la investigació.





























El conseller delegat de SOREA, Emili Giralt, ha valorat molt positivament el resultat de la campanya: “el gest de les més de 33.500 persones que s’han donat d’alta a la correspondència digital es transformarà en ajuda per lluitar contra el coronavirus”.





“La col·laboració ciutadana i la collaboració publicoprivada són imprescindibles per superar un repte d’aquesta envergadura”, ha destacat.

Amb el missatge “Un gest per lluitar contra la COVID-19”, la companyia ha animat els seus usuaris a fer el pas definitiu a la correspondència digital –sense cap cost per a aquests– per poder rebre les factures i la seva correspondència al seu correu electrònic. D’aquesta manera, a més, la comunicació és més efectiva i immediata.





















Les companyies filials i participades de SOREA -Comaigua, Aigües de Cervera i la Segarra, Gestaigua, Aigües de Sant Vicenç dels Horts, Aigües de Sant Pere de Ribes, Aigües Colomenques, Aigües de Palamós, Aigua de Rigat i Anaigua- també s’han adherit a la campanya que encapçala el Grup Agbar.





L’any passat SOREA i les seves filials van signar un conveni de col·laboració amb Creu Roja en virtut del qual ambdues companyies destinaven 1 € al Programa de Pobresa Energètica de l’organització humanitària per cada usuari que sol·licités rebre la seva factura de forma digital. La campanya es va tancar el passat 29 de febrer amb 35.200 altes a la factura digital, fet que va representar la donació de 35.200 € a la Creu Roja.