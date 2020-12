Arrimadas critica la "inacció de Sánchez" i valora negativament la seva gestió política

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha carregat aquest dimarts contra el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per voler "indultar i perdonar a quatre o cinc polítics que han comès errors gravíssims" en comptes de concedir "ajudes directes per a les famílies" de espanyols que estan patint les conseqüències de la pandèmia.









En una compareixença en què ha fet balanç de l'any polític, Arrimadas ha qualificat de "sorprenent i indignant" que diversos càrrecs de Govern, entre ells Carmen Calvo i José Luis Ábalos, hagin obert la porta a la mesura de gràcia per als dirigents independentistes a la presó.





"Pensa més en els seus socis, en un grup privilegiat de polítics que van voler saltar-se les lleis, que en 47 milions d'espanyols. Menys indults a polítics separatistes i més ajudes directes", ha insistit la líder de la formació taronja, que creu que la concessió d'indults farà "molt de mal a milions d'espanyols".





Arrimadas , que ha reconegut que la gestió de la pandèmia no hi hauria "estat fàcil per a cap govern", ha criticat Sánchez per posar-se la "medalla" d'èxits com l'arribada de les vacunes però no comparèixer mai per parlar de restriccions, com a Segons la seva opinió si fan altres líders europeus.





"Ser president de Govern és ser-ho per al bo i per al dolent. Altres referents l'han assumit a les verdes i a les madures", ha sostingut Arrimadas, que ha demanat a Govern que treballi "més per protegir els espanyols" que per protegir "la imatge" de Sánchez. "Que treballi més per gestionar la pandèmia que la comunicació de la pandèmia", ha afegit.





ES ÉS PRESIDENT "PER EL BO I PER EL DOLENT"

Per això, i davant la tercera onada que marcarà els "pròxims mesos", Arrimadas ha demanat més "lideratge" a Sánchez i a un Govern que no s'ha "preparat" per a un eventual augment de casos, sinó que ha "derivat la responsabilitat a les comunitats autònomes ".





"Com molts sanitaris i experts han assenyalat que tornarem a patir una onada amb un dany molt greu", ha repetit, apuntat a la vacunació com un "motiu d'esperança" i com el "gran fita de la ciència, del sector sanitari i de la Unió Europea.





Davant la inacció de Sánchez, Arrimadas ha volgut la "responsabilitat i serietat" de la societat espanyola, que ha superat la del mateix Govern. Així, i abans de la compareixença del president, la líder de Cs ha criticat l'informe sobre els objectius de la investidura anunciat per l'Executiu.





"Avui es presenta aquesta anàlisi com un examen en què els professors han estat elegits a dit per Sánchez. Podria tenir gràcia si fos 28 de desembre i una innocentada, però no ho és. La valoració de govern la faran espanyols en base a dades de veritat com els morts, les dades del PIB i no suposats experts elegits a dit ", ha postil·lat.





Tot i els retrets al Govern de coalició, la presidenta de Cs ha recordat que la seva formació va ser la primera a estendre "la mà" per a l'elaboració d'uns pressupostos generals de l'Estat d'"emergència nacional", anticipant-se a les "conseqüències desastroses" de la COVID-19.





"Des d'aleshores", ha continuat Arrimadas, Espanya ha pogut veure la tasca d'"oposició responsable" de Cs, que va aconseguir "frenar la pujada d'impostos" en la seva negociació dels comptes públics, i que haurien repercutit a la "butxaca dels espanyols".









Segons la seva opinió, la "oposició no és una sala d'espera en la qual s'està fins que et toca governar". "Ho hem demostrat amb l'estat d'alarma i amb els Pressupostos, i també en les autonomies on governem", ha asseverat, recordant que Cs ha participat en l'elaboració dels pressupostos de Castella-la Manxa, Aragó, Astúries o Cantàbria.