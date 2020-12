Ayuso resumeix el 2020: "La pandèmia del Covid-19 ha enfosquit qualsevol actuació política o de gestió"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha resumit l'any 2020 com el del "dolor, la solidaritat i la gratitud" i ha reconegut que ha estat "difícil per a tots" tot i que ha celebrat que la pandèmia "no ha paralitzat a la Comunitat de Madrid ".













"Les paraules que defineixen l'any que acaba no poden ser altres que dolor, extenuació, solidaritat, responsabilitat i gratitud. La pandèmia del Covid-19 ha enfosquit qualsevol actuació política o de gestió", ha traslladat Ayuso aquest dimarts a la Reial Casa de correus en un balanç de l'any 2020.





Ha explicat que és l'any del "dolor", per tots "els que no hi són, per milers de famílies trencades que, a més, no han pogut acomiadar els seus éssers estimats"; "Extenuació" com a descripció de l'esforç de milions de persones en el combat contra la pandèmia.





"Solidaritat" de "tants que es van llançar a ajudar als que no coneixien però que els necessitaven i" responsabilitat "perquè" és la clau per evitar més contagis "i" gratitud "perquè, tant com a governant i com a ciutadana, és la paraula amb la qual pot "expressar el seu deute" amb una societat "que ha sabut comportar-se digne i altruistament en la situació més difícil que ha tocat viure".





La dirigent autonòmica ha reconegut que ha estat un any "extremadament difícil per a tots", però creu que si s'està disposat a afrontar "cada dia els reptes" que hi ha per davant, no li cap "cap dubte" que la Comunitat de Madrid "seguirà sent una de les regions més competitives de la Unió Europea".