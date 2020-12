UGT de Catalunya signa el nou conveni col·lectiu de l'hostaleria per 2021

La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya ha signat aquest dimarts el nou conveni col·lectiu interprovincial de el sector de la indústria de l'hostaleria i el turisme de Catalunya que contempla els anys 2020 i 2021, que afectarà uns 300.000 treballadors, han informat en un comunicat.













La vigència d'aquest conveni acabarà el pròxim 31 de desembre de 2021 i permetrà, entre altres punts, mantenir les taules salarials en el sector i altres components inclosos el passat 2019 per a aquest any i el pròxim.





Un altre punt a destacar és que s'inclou una nova disposició transitòria per la qual, exclusivament per al 2021, quedaran sense efecte els dos dies d'assumptes propis que preveu l'article 33 del conveni i ara es farà una proposta de redacció consensuada per les dues parts.