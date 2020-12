El 15 i el 29 de gener seran dates "clau" per decidir si es celebren o no les eleccions a Catalunya

El Procicat ha aprovat aquest dimarts els cinc protocols elaborats per la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat per celebrar les eleccions catalanes del 14 de febrer davant la pandèmia de l'coronavirus.









En un comunicat, el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, ha reivindicat que aquests protocols compten amb el consens dels partits, ja que es van ratificar en la taula de partits celebrada la setmana passada, i ha defensat que "garanteixen els tres objectius de aquestes eleccions: preservar la seguretat i la salut de les persones, garantir el dret a vot de tots i garantir que siguin plenament legítimes ". El document detalla que el 15 i el 29 de gener seran "dates clau" per decidir si es mantenen les eleccions el 14 de febrer o s'ajornen





Un dels protocols determina com adequar els col·legis electorals i el procediment de vot en aquests comicis, que ja es va aprovar al novembre, estableix que es prioritzaran locals alternatius als centres educatius, com pavellons i espais amplis.





No obstant això, s'ha aprovat l'actualització per incloure el vot de les persones contagiades de coronavirus, que podran votar portant un certificat de desplaçament que els permeti saltar-se el confinament, tot i que recomanen el vot per correu.





A més, s'estableixen franges horàries recomanades per anar a votar, encara que no són obligatòries: de 9.00 a 12.00 els col·lectius de risc, de 12.00 a 19.00 els votants que no són de risc ni estan en quarantena, i de 19.00 a 20.00 les persones en quarantena, com contagiats, contactes estrets i sospitosos.





OFICINA DE SEGURETAT I CAMPANYA





El segon protocol crea l'Oficina de seguretat sanitària per coordinar aquestes mesures i estableix que hi hagi un responsable en cada col·legi electoral el dia de les eleccions per vetllar pel compliment d'aquests protocols, a més d'un responsable en cada ajuntament.





Un altre dels documents detalla com serà la campanya electoral i demana fomentar les activitats telemàtiques, prioritzar actes a l'aire lliure en què es respecti la distància de seguretat i evitar qualsevol tipus de contacte físic, com repartir propaganda o fer comitives com passejades en comerços, mercats i l'espai públic.





També hi ha un protocol específic per a la comunicació institucional, que planteja com informar a la ciutadania de les mesures aplicades per garantir el dret a vot i aposta per fomentar el vot per correu.





Així, recull la recomanació de portar el vot preparat de casa, ja que es farà un enviament únic de les paperetes de totes les candidatures, i la possibilitat de sol·licitar el vot per correu de manera telemàtica perquè no s'hagi de sortir de casa, a més que es podrà lliurar el vot a carters de Correus en el moment de rebre la documentació electoral.





ESCENARIS EPIDEMIOLÒGICS





L'últim protocol és el que regula com funciona la taula de partits perquè les eleccions comptin amb el consens i la legitimitat de tots els grups, i també defineix els diferents escenaris que es contemplen per mantenir o ajornar els comicis en funció de com evolucioni la pandèmia.





En aquest sentit, hi ha nou escenaris possibles d'evolució de la crisi sanitària a Catalunya, dels quals dos suposarien que s'hagin ajornar les eleccions: el més greu, que seria un confinament total i la restricció de tota activitat excepte els serveis essencials, i el segon més greu, que seria "una restricció absoluta d'activitats socials en amplis espais i sectors", com limitar les reunions socials a sis persones.





El document fixa el 15 i el 29 de gener com "dates clau" per decidir si es mantenen les eleccions el 14 de febrer o s'ajornen, i que en tot moment es buscarà el consens amb la taula de partits per prendre aquesta decisió.





Així, malgrat que la propera reunió de la taula de partits està prevista per al 11 de gener, el 15 de gener es faria una primera avaluació de les dades epidemiològiques i el 29 de gener -data d'inici de la campanya-- es prendria la decisió "definitiva".





INSTRUCCIONS PER A LES MESES ELECTORALS





A més, aquest dimarts el Govern ha aprovat el manual d'instruccions destinat als membres de les meses electorals, que no conté grans canvis respecte a anteriors comicis, tot i que hi ha un annex amb mesures sanitàries pel coronavirus.





Aquestes mesures són les que es contemplen en el protocol per adequar els col·legis electorals i el procediment de vot i contemplen qüestions com que hi haurà una distància mínima de dos metres entre taules, hi haurà gel hidroalcohólico, es definiran fluxos diferenciats d'entrada i sortida dels centres , i es farà neteja i desinfecció constant.





Així mateix, els membres de la mesa electoral, als quals se'ls facilitaran 4 màscares per renovar durant el dia, una pantalla facial i guants d'un sol ús, no han de tocar els documents d'identitat ni el sobre de votació a l'hora d'introduir el vot a l'urna i durant l'escrutini s'utilitzaran mascareta i guants.