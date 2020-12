Pedro Sánchez fa un balanç triomfalista , sense autocrítica i afirma que el govern de coalició “funciona” a l'uníson

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que el seu executiu ha complert ja un terç dels seus compromisos (un 23,4%) en el primer any de singladura de la coalició entre el PSOE i Unides Podem, aliança que considera reforçada en un context llastat per la pandèmia global.





En ocasió de la seva compareixença per fer balanç i retre comptes d'aquest primer curs a través de l'informe "Complint", el cap de l'Executiu ha emfatitzat que el seu Govern ha activat el 91% dels 1.238 compromisos adquirits. La previsió de compliment per a juny de 2021, quan s'hagi completat un terç de el temps de l'mandat és, segons Sánchez, de l'32,6%

El president de el Govern ha recalcat la seva aposta per la "transparència, l'exemplaritat

pública i la millora a el servei de l'ciutadà "plasmada en el citat informe que ha donat a conèixer aquest dimarts. L'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat ha estat clau, segons Sánchez, per avançar de manera directa en el 33% dels compromisos.





El cap de Govern ha retratat el 2020 com l'any d ' "una gran calamitat, i 2021

com l'any d ' "una gran recuperació i una gran confiança" i ha insistit que amb la rendició de comptes "millora la qualitat de la nostra democràcia i es reafirma el valor de la paraula donada".





En opinió de Sánchez "en vista d'aquest intens ritme de compliment, anem un semestre per avançat respecte a l'acompliment previst". En aquest sentit, les dades de l'anàlisi de l'informe "Complint" vaticinen que en el proper semestre s'arribi a l'32,6% de compliments, és a dir, un terç el total en, aproximadament, un terç de l'mandat.









Sánchez ha apel·lat a una "gran confiança" en nosaltres mateixos com a país, i ha cridat a la unitat i a l'acord. "Amb confiança reconquistamos la llibertat i ens vam desfer de la dictadura; amb esperança ens vam incorporar a Europa. Jo confio a Espanya; confio en les capacitats dels espanyols per sobreposar-nos a l'adversitat ".





Ha destacat que el Pla de Ciberseguretat serà aprovat en aquests mesos, així com els avantprojectes de les lleis generals de Telecomunicacions i Comunicació Audiovisual, suposant un important impuls a l'eix de l'Espanya Digital. Així mateix, s'està treballant en l'elaboració d'un Pla de Transformació Digital de la PIME.





En relació amb la transició ecològica, ha assenyalat l'Avantprojecte de Llei de residus i sòls contaminats i la futura Llei de Mobilitat, que inclourà la creació d'un Sistema Nacional de Mobilitat.





D'altra banda, Sánchez ha recordat que s'està tramitant l'Avantprojecte de Llei de Llibertat Sexual, un dels treballs més significatius per una Espanya feminista. Igualment "es està treballant per modificar la legislació enfront de les agències que ofereixen la pràctica de ventres de lloguer, així com el Pla Espanya et protegeix contra la violència masclista i l'Estratègia Nacional de Violències Masclistes. "





En relació amb l'Espanya cohesionada i inclusiva, el president de el Govern ha recalcat l'aprovació, forma imminent, de la Llei Orgànica de regulació de l'eutanàsia. A més, ha resumit, s'està treballant en l'Avantprojecte de Llei de mesures per a l'equitat, universalitat i cohesió de el Sistema Nacional de Salut, en una nova Llei de Formació Professional, una Llei de Diversitat Familiar, la primera Llei estatal d'Habitatge, l'Estratègia Espanya Nació Emprenedora, s'està tramitant el Avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica i s'està treballant en la Estratègia per al Repte Demogràfic.





Balanç polític





En el capítol de balanç polític, Sánchez ha assenyalat la intensitat de la activitat legislativa de l'actual Govern davant de l'immobilisme de l'anterior etapa. "Fa dos anys i mig, Espanya va iniciar un canvi de cicle polític que, entre altres coses, va suposar posar fi a l'època més pobra en producció legislativa de la història de la nostra democràcia ", ha dit.





Aquesta activitat respon, segons el president, "tant a la necessitat d'emprendre les reformes i transformacions que Espanya necessita com a l'arribada de la pandèmia a principis de 2020. Respecte a aquest últim punt, Sánchez ha exposat que des de l'inici de la pandèmia, el Govern ha remès a les Corts Generals 10 projectes de llei i 2 Projectes de llei orgànica, i s'han aprovat 34 Reials decrets llei en Consell de Ministres.





"Perquè era responsabilitat de l'Executiu atendre sense demora la urgència causada per la pandèmia en tots els fronts. I fer-ho a més des d'uns valors completament diferents als vigents durant l'anterior crisi econòmica. Ara -vull recordar-ho una vegada més- el mandat era sortir units, sense deixar ningú enrere "ha recordat.





Resposta excepcional a un context excepcional





L'activitat legislativa en resposta a la pandèmia de la COVID 19 ha reforçat els principis d'igualtat, justícia social i progrés que definien el programa d'investidura segons Sánchez.





El president de l'Executiu ha destacat "les mesures de suport a la resposta sanitària, perquè la prioritat absoluta de Govern va ser salvar vides. Per això, els estats d'alarma, les mesures de confinament i l'Estratègia de Vacunació han estat només algunes de les decisions de Govern en aquest camp, a què s'han destinat una quantitat de recursos sense precedents, tant materials com humans ".





El Govern, ha asseverat, "ha assegurat el reforç de la protecció, amb l'ús obligatori de mascareta, i el control de la mobilitat, combinat el tancament temporal de fronteres amb l'autorització d'un programa pilot d'obertura de corredors turístics segurs ".









Per a Sánchez es "s'ha reduït l'inevitable impacte econòmic que ha comportat una situació sense precedents com aquesta pandèmia. Les línies ICO han avalat a 578.000 empreses, a el temps que es s'han dissenyat plans específics per al sector turístic, l'agrari, la automoció, l'hostaleria, la cultura, el sector financer i energètic, i s'han pres mesures per protegir Pimes i autònoms, com ara la prestació per cessament d'activitat, que va protegir a gairebé 1,5 milions d'autònoms, i noves prestacions extraordinàries que estan beneficiant ja a més de 346.000 autònoms "





El cap de l'Executiu s'ha referit a l'anomenat "escut social amb mesures orientades a sortir tots units, sense deixar ningú enrere, de la prova a la qual estàvem sent sotmesos. Amb la vista posada en els col·lectius vulnerables, el Govern ha actuat per evitar que l'emergència s'engrandís una bretxa de desigualtat que no ens podem permetre. L'Ingrés Mínim vital ha suposat una actuació històrica, però no l'única. La protecció enfront dels desnonaments o davant els talls de subministraments són altres de les més recents. però sense dubte les més rellevants han estat l'extensió dels ERTES, que van donar protecció a 3,4 milions de treballadors en els moments més durs. una mesura prorrogada gràcies als tres acords socials en defensa de l'ocupació signats amb patronal i sindicats. Han estat dies de preocupació en el camp de la lluita contra la violència de gènere, de protecció als consumidors i de suport intens a través de la nostra xarxa consulta als residents al estranger ".





Dins d'aquesta bateria de mesures, Sánchez ha destacat que "les Comunitats Autònomes han disposat d'un fons sense precedents en la història d'Espanya: el Fons COVID amb 16.000 milions d'euros no reemborsables destinats a actuacions sanitàries, econòmiques, educatives, als quals s'ha sumat la suspensió de les regles fiscals com a eina fonamental per a la actuació de l'administració autonòmica i local ".





Per al president "l'aprovació dels pressupostos ha permès canalitzar els fons procedents de la Unió Europea, amb 750.000 milions d'euros a nivell de tot Europa, i dels quals Espanya disposarà de 72.000 milions a transferències directes en els propers 3 anys ".





Procés de renovació de la Monarquia





Sánchez ha defensat que la Monarquia seguirà emprenent un procés de renovació que, ha emfatitzat, es desenvolupa des de l'inici de l'regnat de Felip VI. El president ha destacat que el Rei "va marcar el rumb, en el seu últim missatge nadalenc, del que ha de ser una monarquia constitucional adequada a l'Espanya de segle XXI" i que l'executiu acompanya l'esmentada "renovació.