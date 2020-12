300.000 persones segueixen sense cobrar l'ERTO

Al voltant de 300.000 persones segueixen sense cobrar el subsidi procedent dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i encara segueixen sense esmenar problemes en les liquidacions dels ERTO corresponents a més de 500.000 treballadors, com errors en el nombre de fills, cobraments superiors o inferiors al que li correspon i altres.









Així es desprèn de l'últim baròmetre dels gestors administratius, corresponent a el mes de desembre amb dades recollides entre el 21 i el 28 de desembre, que llancen unes xifres que "segueixen sent demolidores". Segons les dades, 300.000 persones segueixen sense cobrar el subsidi procedent de l'ERTO. D'elles, 205.000 persones estan encara en ERTO i 105.000 persones són treballadors que van estar en ERTO i ja s'han reincorporat a la feina.





Addicionalment, al menys 500.000 treballadors segueixen amb problemes en les quantitats cobrades durant la seva incorporació en un ERTO. Es tracta de problemes que corresponen a no considerar l'existència de descendents o qualsevol altra circumstància que els està suposant cobrar quantitats diferents de les que tenen dret, en excés o en defecte.





EL 8,2% DE PIMES ACOLLIDES ALS PRIMERS ERTO JA HA ACOMIADAT





A més, el 8,2% de les pimes que van presentar un ERTO acollit a la primera reial decret de març han procedit a acomiadar ja a treballadors, un cop passats els sis mesos corresponents a la reincorporació del primer treballador des del ERTO, al voltant de 45.000 empreses.





D'acord amb les dades obtingudes en el Baròmetre, un 1,3% d'empreses que han presentat un ERTO han procedit a tornar els ajuts obtinguts pel mateix per poder acomiadar, a causa de no haver superat els problemes derivats de l'aturada sofert per l'activitat.





Finalment, un 2,5% de les pimes han estat o estan sent inspeccionades per la Inspecció de Treball, i d'elles el 8,2% han estat ja sancionades. D'altra banda, el 6,7% de les pimes han estat o estan sent inspeccionades per l'Agència Tributària i d'elles el 13,7% han estat ja sancionades.





ELS GESTORS DEMANEN QUE POSIN MITJANS





El president dels gestors administratius, Fernando Santiago, ha indicat que el baròmetre "torna a mostrar el caos en què està sumit el SEPE" i ha denunciat que "tot i ser coneixedors, encara que no els reconeguin, dels problemes existents, els governants segueixen sense dotar dels mitjans necessaris a l'organisme perquè pugui de forma urgent posar-se a el dia ".





Segons els seus càlculs, es veuen afectades més de 800.000 persones bé perquè no cobren o bé perquè els pagaments estan mal calculats, per això demana que es posin i als mitjans i s'abordi amb els funcionaris, que "estan fent tot el humanament possible i més amb els mitjans de què disposen, i amb els agents socials ".





"Des del passat 30 de novembre, el director general d'SEPE té una proposta dels Gestors Administratius per col·laborar amb l'organisme en la resolució d'aquesta problemàtica; estem esperant la seva resposta", ha dit.





Finalment, Santiago ha avisat que "els ERTO estan perdent eficàcia i les pimes ja no poden més, pel que estan començant a tornar ajudes i a acomiadar". "Els governants han de pensar en mesures més estructurals per tornar a generar il·lusió i confiança, però, sobretot, per donar eines a les pimes i als autònoms per sobreviure", ha emfatitzat.