El Govern central prorrogarà un any més la clàusula de salvaguarda de les pensions

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha anunciat que prorrogarà un any més, amb efectes des de l'1 de gener de 2021, la Llei que recull la clàusula de salvaguarda de les pensions (caducava el proper 31 de desembre), segons ha informat en un comunicat.













Aquesta pròrroga permetrà que els treballadors acomiadats abans de l'any 2011 puguin jubilar-se en millors condicions. De no haver-se fet així, les persones afectades haurien tingut només tres dies per prendre la decisió de sol·licitar la jubilació amb les regles pactades en el seu dia o les que estan actualment en vigor.





D'aquesta manera, es garanteixen els requisits i condicions anteriors a la Llei 27/2011. A més, aquesta situació està condicionada al fet que després d'aquesta data cap d'aquestes persones hagi estat inclosa en algun règim de la Seguretat Social.





També poden acollir-se les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d'empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l'1 de abril de 2013.





A més, se segueix mantenint el dret que aquestes persones decideixin optar per la legislació ara vigent. Segons Seguretat Social, amb aquesta mesura es busca protegir els treballadors que van sortir del mercat laboral amb edat avançada i sense haver pogut reprendre la seva carrera professional i amb la consegüent afectació directa en les seves cotitzacions i prestacions.





Aquesta clàusula, inclosa en la reforma impulsada pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que va ser pactada amb els sindicats i la patronal, va ser limitada fins al 31 de desembre de 2018 per l'Executiu de Mariano Rajoy i prorrogada l'any passat i aquest any pel Govern de Pedro Sánchez.