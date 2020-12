Com afecta el Covid-19 als nens? Resum del que se sap fins ara

Investigadors de la Universitat de Florida a Gainesville (Estats Units) han realitzat un resum dels coneixements actuals sobre com afecta el virus del COVID-19 als nens i dóna maneres de mantenir a les famílies segures mentre els nens continuen creixent i prosperant.





En general, hem après que els nens es posen malalts amb menys freqüència que els adults, però alguns nens, tot i que pocs, han emmalaltit greument. Sabem que aquest virus es propaga principalment a través de les gotes respiratòries quan les persones infectades tussen, esternuden, parlen o fins i tot respiren, encara que pot propagar-se d'altres maneres. Algunes persones amb COVID-19 tenen febre, tos, falta d'alè, dolors musculars, mal de cap i diarrea, símptomes que són similars als d'altres infeccions virals com la grip, però algunes no tenen cap símptoma.





Els nens poden contraure COVID-19 a través dels seus familiars i altres contactes propers, com a amics i mestres a l'escola i en activitats esportives. A mesura que els nens creixen, el seu risc d'emmalaltir prou com per ser hospitalitzats és més gran, encara que els nadons i els nadons petits també corren un major risc. El risc de mort en els nens és molt inferior al dels adults, però alguns nens han mort a causa de COVID-19.





Els estudis han demostrat que els nens amb certes condicions subjacents corren un major risc de patir COVID-19 greu. Aquestes condicions inclouen l'obesitat, l'asma, els trastorns neurològics, les malalties cardíaques i la immunitat, entre d'altres.





En rares ocasions, els nens que han estat infectats pel virus que causa la COVID-19 desenvolupen una condició anomenada síndrome inflamatori multisistèmic. Els nens poden desenvolupar aquesta síndrome entre 2 i 4 setmanes després de la infecció, i alguns d'aquests nens no presenten símptomes d'COVID-19. Aquests nens requereixen hospitalització i molts necessiten teràpies de suport complexes per ajudar a respondre al que sembla ser la forta resposta del cos a ser infectat amb el virus. Alguns nens amb aquesta condició han mort.





Aquests investigadors recorden que la vacuna contra la grip es recomana per a tots els nens cada any per als nens majors de 6 mesos i és encara més important aquest any perquè "és possible contraure tant COVID-19 com la grip".