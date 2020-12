Es compleixen 20 anys de l'Efecte 2000, el primer gran repte en ciberseguretat

Una de les conseqüències de la pandèmia ha estat l'adaptació de moltes empreses a un entorn digitalitzat, cosa que ha fet que les companyies hagin hagut de replantejar els seus protocols de ciberseguretat. Curiosament, aquest nou repte ha coincidit en el temps amb el 20 aniversari d'un dels principals desafiaments a què aquest sector va haver de fer front, l'anomenat 'Efecte 2000'.

També conegut com 'error Y2K', es tractava d'un error informàtic causat pel costum de programar la data ometent el segle (generalment per estalviar espai en la memòria) assumint que el programari només estaria en funcionament entre 1900 i 1999. Encara són moltes els dubtes que queden entorn a aquest tema, i per aquest motiu, Check Point Programari Technologies, proveïdor especialitzat en ciberseguretat a nivell mundial, ha elaborat un resum de com va tenir lloc una de les fites més importants del segle XX en el món de la informàtica .





¿En què consistia exactament L' 'EFECTE 2000'?





L'error del conegut com 'error del mil·lenni' tenia com a origen la configuració de les dates en els sistemes informàtics. Amb l'objectiu d'estalviar espai en la memòria, s'utilitzava un format dia / mes / any en el qual s'utilitzaven 2 dígits per cada apartat. D'aquesta manera, si era 26/03/98, el sistema entenia que es referia a 1998.





No obstant això, el problema es produïa amb l'arribada de l'any 2000, ja que els ordinadors interpretarien el '00' a la fin de la data com 1900. Per tant, els sistemes informàtics, en lloc de continuar amb una línia temporal progressiva, retrocedirien en el temps 100 anys, generant un efecte cascada que derivés en fallades en sistemes primaris dels equips.





¿MITE O REALITAT?





A causa dels escassos problemes de seguretat que es van detectar a tot el món (en comparació de les previsions), un dels principals debats en la societat sobre el 'Efecte 2000' girava entorn de si era real o, per contra, tot havia estat una invenció per part d'alguns agents del sector de la informàtica interessats a obtenir benefici econòmic.





No obstant això, la veritat és que "l'error de l'mil·lenni 'va ser real i només l'actuació dels governs i experts en ciberseguretat van prevenir les seves conseqüències, tal com demostra en una de les seves xerrades Martyn Thomas, professor de Tecnologia de la Informació a Gresham College.





Aquest reconegut consultor tecnològic ha explicat que el principal error era que el fet d'utilitzar dígits de dues xifres per nomenar els anys impedia als sistemes operatius reconèixer el canvi de segle, el que podia derivar en què totes les xarxes informàtiques deixessin de funcionar, per el que els caixers automàtics no expedirien diners, els avions no podrien volar, etc. El 'Efecte 2000' va ser real i una gran amenaça.





POT TORNAR A PRODUIR?





Sí, i de fet abans del que pugui semblar, segons Check Point Software, una de les solucions més àmpliament utilitzades per combatre l'Efecte 2000 va ser canviar l'any de referència a l'20 (es prenia com a any de partida del "nou segle") , ja que es pensava que era una data prou llunyana com perquè s'utilitzessin sistemes diferents.





No obstant això, més que una solució, simplement va ser un pegat temporal per retardar els seus efectes. De fet, l'1 de gener de 2020 els parquímetres de Nova York van deixar de processar pagaments, mentre que els jugadors de títols com 'WWE 2K20' només poden jugar actualitzant la data a una de 2019.





D'altra banda, a l'horitzó ja treu el cap el pròxim 'error Y2K'. Es coneix com 'Efecte 2038' i afecta principalment als ordinadors sota en el sistema Unix (entre els quals es troben tots els d'Apple), amb tot el temps com la quantitat de segons que han passat des de 1970. El límit de capacitat es compleix en 2038.





'L'EFECTE 2000', EL PRECURSOR DE LA CIBERSEGURETAT ACTUAL





Si bé és cert que els grans ciberatacs de la història, com WannaCry (2017), Petya (2016) o Conficker (2008), s'han produït ja en el nou segle, la veritat és que el 'Efecte 2000' és un dels fites més significatives per al món de la ciberseguretat.





De fet, aquesta ciberamenaza a nivell mundial és, en certa manera, la gènesi de l'enfocament modern de protecció en entorns virtuals, el qual es basa en la prevenció de riscos.





"Fa dues dècades vivim un dels moments més transcendentals en el que a seguretat informàtica es refereix. I és que el 'Efecte 2000' va demostrar que comptar amb una estratègia de prevenció d'amenaces és clau en el món virtual", assenyala Mario García, director general de Checkpoint per a Espanya i Portugal.





García ha recordat com "les noves generacions d'amenaces són cada vegada més evolucionades, de manera que qualsevol mínim risc pot tenir conseqüències devastadores", abans d'assenyalar que "en ciberseguretat no hi ha segones oportunitats, de manera que sempre cal anar un pas per davant i estar preparats per evitar qualsevol tipus de fallada informàtica ".