Injecció de 300.000 euros a l'oci educatiu a la Cerdanya i el Ripollès

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts al Consell Executiu una nova línia extraordinària d'ajuts dotada de 300.000 euros per a les instal·lacions de lleure educatiu ubicades a les comarques del Ripollès i la Cerdanya (Girona), ha informat en un comunicat.





L'ajuda està dirigida a cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils, que s'han vist directament afectats pel tancament perimetral de les dues comarques establert el 22 de desembre.





"La paralització gairebé total de la seva activitat durant el període de vacances de Nadal, una època molt important pel que fa a l'activitat turística i de el sector de l'oci educatiu, agreuja la situació de molts d'aquests equipaments", ha reconegut el Govern.





L'import de l'ajut consisteix en una aportació única de 10.000 euros per a cada equipament ubicat a les dues comarques i inscrit en el registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.





Aquesta nova línia de suport serà compatible amb altres que ha impulsat el Govern en els últims mesos, com les ajudes per a instal·lacions d'oci educatiu --dotadas amb 3,5 milions d'euros-- o les incloses en el paquet d'ajudes per a centres educatius i per a l'educació en el temps lliure i les activitats extraescolars.