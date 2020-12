L'Estat aprova la creació d'Unitats de Llengües en els ministeris

El secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola , ressalta que "les llengües són un dret de la ciutadania i és el nostre deure com a Administració garantir aquest dret".





















El secretari d'Estat ha fet balanç de l'activitat de l'Oficina de Llengües, dependent de el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, en la reunió de Consell de Llengües Oficials de l'Administració General de l'Estat (AGE), òrgan col·legiat interministerial integrat per tots els departaments ministerials i a què han assistit representants de les comunitats autònomes amb llengües cooficials de Catalunya, Comunitat Foral de Navarra, Comunitat Valenciana i Galícia.





Hi han participat també en la reunió la directora de gestió editorial d'BOE, Susana Gómez, la directora acadèmica de l'Institut Cervantes, Carmen Pastor, el director de l'INAP, Mariano Fernández Enguita, i l'expert independent de el Consell d'Europa per a la Carta de Llengües Regionals i Minoritàries, Albert Branchadell.





Hernández Spínola ha subratllat que la ràpida generalització de les reunions telemàtiques ha ajudat molt a la cooperació territorial i la cogobernanza.





"Si tot mecanisme de cooperació i col·laboració és indispensable en un Estat descentralitzat com el nostre, encara té més rellevància en la matèria que ens ocupa, la política lingüística i les llengües oficials" ha dit Spínola.





LES RECOMANACIONS DEL MINISTERI PER A IMPULSAR LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA





El principal objectiu de la trobada, ha subratllat el secretari d'Estat, és aprovar les conclusions de l'Informe de Diagnòstic i també arribar a un consens sobre les recomanacions que deriven de la mateixa, que assumides conjuntament per tots, marquen el full de ruta per millorar en els pròxims tres anys el compliment dels compromisos assumits per Espanya en la protecció de les llengües.





El Consell de Llengües ha aprovat un seguit de recomanacions per a impulsar i actualitzar l'ús de les llengües oficials en l'Administració General de l'Estat, entre elles, les següents:





1. Recopilació i sistematització de les obligacions de l'AGE en matèria de llengües cooficials.

2. Establiment d'un sistema d'indicadors. Seria molt útil poder organitzar i sistematitzar la informació mitjançant un sistema que ens permeti quantificar, avaluar i mesurar el que es fa.

3. Adoptar mesures de sensibilització i conscienciació entre les empleades i empleats públics de serveis centrals que presten servei a tot el territori.

4. Crear Unitats de Llengües en els Ministeris. Es proposa als Ministeris la designació d'una persona responsable, a manera d'Unitat de Llengües, que serveixi d'interlocutor amb l'Oficina de Llengües. Aquest model es basa en les activitats de conscienciació desenvolupades amb èxit en altres matèries, com les unitats de transparència.

5. Augmentar les activitats de formació.

6. Revisar i actualitzar el repositori dels documents. Podria crear-se un repositori nou en coordinació amb la Direcció General de Governança, responsable de les qüestions relatives a imatge institucional.

7. Necessitat d'augmentar la dotació de mitjans personals i materials per al desenvolupament de la política lingüística

8. Metodologia per a la validació de pàgines web.