Una infermera que va administrar la vacuna del Covid-19 a Lleida dóna positiu i aïllen la residència

Una de les infermeres que van realitzar la primera vacunació a la residència Balàfia I de Lleida ha donat positiu per coronavirus, segons ha confirmat Salut aquest dimarts a la tarda.













Com a conseqüència, s'ha aïllat en tot l'equip i també als residents. Tant a l'equip com als residents se'ls estan fent proves. Malgrat aquest cas, Salut remarca que la vacunació es realitza amb totes les mesures de pervención i seguretat, i no afectarà a la resta de sessions, que segueixen aquest dimecres.





La residència Balàfia I de Lleida va ser el primer centre de la regió sanitària de Lleida en realitzar les primeres vacunacions.





Miracles García, de 79 anys d'edat, va ser la primera resident a rebre-la. El primer dia de vacunacions, la van rebre 53 dels 65 residents, i 17 dels 75 treballadors.





Tot i que ha passat, el Departament de Salut ha indicat que el risc que un sanitari s'encomani a un vacunat és mínim, ja que compten amb l'equip de prevenció suficient.





Informació sobre la vacunació: https://www.vacunacovid.gob.es/