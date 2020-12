Borrell denuncia que Rússia està difonent que les vacunes rivals converteixen a la gent en micos

L'Alt Representant de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha criticat la "desinformació" i la "manipulació" dels mitjans estatals russos a l'hora d'informar de les vacunes fabricades per farmacèutiques occidentals, en particular en països en els quals es vendrà la vacuna russa, la Sputnik V.













"Es burlen obertament de les investigacions de vacunes occidentals en mitjans de comunicació estatals russos en diversos idiomes i en alguns casos ha portat a afirmacions absurdes com que aquestes vacunes podrien convertir a la gent en micos", ha armat Borrell.





Aquesta actitud de qüestionar "infundadament" aquests fàrmacs en meitat d'una pandèmia "és una amenaça per a la salut pública". "Organitzacions terroristes com a Estat Islàmic també han aprofitat la confusió pel coronavirus per difondre la seva pròpia propaganda. (...) Ocupar-se de la desinformació és una necessitat urgent", ha reblat Borrell.





El màxim responsable diplomàtic europeu ha reconegut que no es tracta d'un problema nou, però "gràcies a les possibilitats d'Internet, es propaga més ràpidament que mai".





"Estats com Rússia i Xina estan implicats activament en aquestes activitats i intenten soscavar i deslegitimar els nostres sistemes democràtics i els valors de llibertat, pluralisme i controls i equilibris en què es fonamenten", ha denunciat.





Així mateix, Borrell denuncia que "els règims autoritaris han utilitzat la lluita contra la desinformació com a pretext per limitar els drets fonamentals, en particular la llibertat d'expressió i la llibertat dels mitjans de comunicació".





En resposta, Borrell ha destacat la posada en marxa d'iniciatives de la UE com el Pla Europeu d'Acció Democràtica, el Sistema d'Alerta Ràpida o la cooperació internacional. "La UE protegirà la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa i respondrà eficaçment a la desinformació", ha promès.