Mongòlia registra la seva primera mort per coronavirus

Mongòlia ha reportat la seva primera mort Covid-19 aquest cap de setmana, el que envia un clar senyal que el Covid també mata en un dels països amb millor acompliment d'Àsia pel que fa al control de la pandèmia. I encara Mongòlia no ha pres una decisió final sobre la seva elecció de vacunes, alguns analistes diuen que les d'un dels seus veïns més propers, la Xina, no semblen ocupar un lloc destacat en la seva llista de desitjos.













Abans de la mort d'una dona de 76 anys per Covid-19 el dissabte, el país de 3,4 milions no havia reportat morts per la malaltia des que es va descobrir el seu primer cas de Covid-19 al març. Es va dir que la dona tenia altres complicacions de salut prèvies, com pressió arterial alta, diabetis i hepatitis C, ha informat l'agència nacional de notícies Montsame.





Dilluns, el país va reportar 16 casos nous, elevant el nombre total a 1.098, amb 711 recuperacions. Tot i que les xifres són bones, fins a principis de novembre el país no havia tingut transmissions locals i només 346 casos importats, de manera que ara les autoritats es comencen a preguntar si seran igual de castigats que els països del seu entorn.





Alguns analistes van atribuir les baixes taxes d'infecció al fet que Mongòlia és un dels països més escassament poblats del món. No obstant això, molts també van atribuir aquest triomf al govern per tancar la seva frontera amb la Xina el 22 de gener i amb la resta de món al març.





En un informe del 2 de novembre, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va elogiar el sistema de preparació per a emergències de Mongòlia, que va implicar la creació d'un equip de gestió multisectorial de 70 funcionaris de 21 agències que cobreixen àrees com salut, transport , control de fronteres, aplicació de la llei, administració estatal i gestió d'emergències. "Les bases de l'estratègia compartida van ser la solidaritat, les mesures preventives primerenques, l'associació multisectorial i una cultura de millora contínua", va dir l'OMS en aquest moment.





Però l'augment de casos al país a principis de novembre, inclòs el primer contagi local, va portar a les autoritats a anunciar un toc de queda a la capital, Ulan Bator, on es va demanar als residents que es quedessin a casa i s'anessin només per comprar aliments i articles bàsics. També es van tancar tots els negocis, excepte els de serveis essencials.





Es va dir que el primer cas de propagació comunitària estava relacionat amb un conductor de camió de càrrega que va ingressar des de Rússia, el que va provocar més brots entre els empleats del ferrocarril de Ulan Bator, o el ferrocarril transmongol, que connecta Mongòlia amb Rússia, va dir Marissa Smith, una investigador associat de la Universitat de Califòrnia, Berkeley.





"En aquest moment, Buriàtia, la regió que limita amb Mongòlia a nord i per la qual passa la major part del transport, era una de les parts més afectades de Rússia", va dir Smith, que també forma part de la junta directiva de Centre americà per a Estudis de Mongòlia.





"El govern de Mongòlia està prenent mesures enèrgiques que estan justificades", va dir dilluns a This Week in Àsia. Així i tot, per a la primera setmana de desembre, el nombre d'infeccions havia augmentat a 812, el que va obligar a les autoritats a anunciar un segon toc de queda del 23 de desembre al 6 de gener, principalment a causa d'un grup de pacients d'un hospital de districte a Ulan Bator, va dir Anandsaikhan Nyamdavaa. un consultor independent amb seu a la capital.





Mendee Jargalsaikhan, sotsdirector de l'Institut d'Estudis de Defensa de Mongòlia, va explicar que el govern ara estava tractant de contenir la propagació de la comunitat restringint els viatges interns i els moviments entre la ciutat capital i les províncies. Va assenyalar que el fet de poder posposar les infeccions i morts a gran escala durant gairebé 10 mesos li havia donat a Mongòlia "un gran avantatge", ja que les autoritats van poder actualitzar i comprar nous equips de prova de PCR, inclosos laboratoris mòbils, que van poder ajudar a aturar les infeccions al camp.





El govern també ha comprat 400 ventiladors, professionals de la salut capacitats i llocs de prova addicionals designats, com estadis, per preparar-se per un augment major de casos.





"La majoria dels preparatius s'han fet amb les lliçons apreses de diferents països", va dir Anandsaikhan, i ha afegit que Mongòlia fet test a mig milió de persones després de no tenir experiència prèvia en proves massives.





Tot i que el nivell de preparació de govern havia estat àmpliament reconegut, també hi havia hagut alguns "fracassos molt vergonyosos": en molts casos no es van aplicar les mesures de quarantena adequades i també hi va haver certa confusió dels resultats de les proves de PCR, provocant que els ciutadans no apliquessin mesures de distanciament social mentre esperaven per fer-se la prova.





"El govern de Mongòlia no sempre és transparent i obert, així que això va ser realment una alenada d'aire fresc", va dir Anandsaikhan.