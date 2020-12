Demanen ajuda per trobar a una dona de 55 anys amb Síndrome de Down desapareguda avui a Móstoles

L'Associació SOS Desapareguts ha demanat ajuda aquest dimarts per localitzar una dona de 55 anys amb Síndrome de Down a la qual es va veure per última vegada a Móstoles.





Segons ha informat l'associació a través de les xarxes socials, la dona va desaparèixer aquest mateix dimarts dia 29 de desembre i el seu nom és Marta Calvo Merino.





Així mateix s'ha facilitat una descripció física en què es descriu a la desapareguda com una dona de 1,50 d'estatura, complexió gruixuda, ulls castanys i pèl de el mateix color amb cabells blancs. Així, han facilitat dos números de telèfon (642.650.775 i 649.952.957).