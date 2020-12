El Homrani visita el nou centre per a víctimes de violència masclista a Figueres

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha visitat aquest dimarts el nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles a Figueres (Girona), que va entrar en funcionament el mes de novembre.





El centre dóna atenció a la comarca de l'Alt Empordà, compta amb un equip de 9 professionals integrat per persones titulades en psicologia, psicologia infantil, treball social, educació social i dret, i ha atès 22 dones des de la seva posada en funcionament, segons ha informat en un comunicat la Generalitat.





El Homrani ha destacat que els SIE fan una atenció personalitzada cas per cas i que "les treballadores tenen una mirada interdisciplinar per evitar la revictimització de les dones, és a dir, per evitar que hagin d'explicar 3 o 4 vegades la mateixa situació i no hi ha un màxim de visites ".