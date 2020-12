El PSOE expulsa el regidor de Chiva (València) detingut per violència masclista

La direcció nacional del PSOE ha expulsat al secretari general de l'agrupació del PSPV a Chiva (València) i regidor de l'Ajuntament, Norberto Máñez, que va ser detingut per violència masclista i condemnat a cinc dies de localització permanent per un delicte lleu de vexacions injustes a la seva dona.













Després de la resolució de l'expedient per part de Ferraz, la seva sortida del partit és ferma, tot i que pot mantenir l'acta de regidor en el grup de no adscrits. "Ja no representa el Partit Socialista", ha recalcat la secretària general del PSPV a la província de València, Mercedes Caballero.





Aquest edil era l'únic que tenien els socialistes a Chiva, on governa Compromís amb Més Chiva. Després de la seva detenció per un presumpte delicte de violència de gènere, un jutjat li va imposar una ordre d'allunyament de la seva dona durant dos mesos al constatar que es va dirigir a ella el 26 de novembre en termes vexatoris després d'anar a demanar-li el telèfon mòbil.





Al tenir coneixement, la secretària provincial va instar personalment a aquest regidor a que deixés el partit i després va demanar a Ferraz la seva expulsió directa. Llavors es va obrir un termini de tres dies perquè presentés al·legacions que va acabar sense cap pronunciament per part seva.





La direcció federal del Partit Socialista va nomenar un instructor amb el qual "en cap moment es va posar en contacte" i va demanar a la Policia tots els expedients pertinents. Aquest procés "garantista" ha finalitzat després de gairebé un mes i ha estat comunicat a l'alcalde de Chiva, Emilio Morales (Compromís).





A partir d'ara, el PSPV de València demanarà a Ferraz la constitució d'una gestora a Chiva formada com habitualment per tres representants (estructura comarcal, provincial i nacional) i es convocarà una assemblea perquè els militants decideixin, amb la previsió que surti endavant en tres mesos. "Quan parlem de violència masclista cal ser contundent", ha defensat la secretària provincial.