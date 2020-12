L'herència de Pierre Cardin

Pierre Cardin es va traslladar des Treviso (Venècia) a París el 1945 i va començar a treballar amb els més grans, Schiaparelli, Paquin o Dior, que acabava d'obrir la seva primera boutique perquè la casa Balenciaga li va tancar les seves portes.

















Megalòman, treballador incansable, visionari, xerraire, amb posats adorables, educat i gairebé sempre lluint mitjons virolats com si fos un jovenet, no va trigar a obrir-se un camí daurat i durador. Els seus dissenys futuristes, la creació del seu famós vestit bombolla en 1950, la democratització de la moda a l'crear la primera col·lecció prêt-à-porter i, pioner en la venda de llicències amb el seu nom per fabricar productes tan quotidians com matalassos, paelles, encenedors o bolígrafs el van convertir en supermilionari.





Cardin sempre va tenir clara la seva vocació i, sense dubtar-ho, va emigrar molt jove a París, on crearia un imperi i desenvoluparia una de les carreres més longeves i reeixides de l'alta costura francesa.





Ambiciós i molt treballador, va despuntar a la banda d'un altre gran com Christian Dior i, reinventant el concepte de la moda femenina, aviat va crear les seves primeres botigues i, a la banda de Paco Rabanne i André Courrèges, revolucionaria la indústria de la moda de postguerra al país gal amb les seves propostes futuristes, el seu atreviment, la seva originalitat i el seu immens talent, que aviat li van fer guanyar un enorme èxit.





Pioner a l'crear la seva pròpia marca i muntar un imperi del no-res, Cardin no va dubtar a vendre els seus espectaculars dissenys en els grans magatzems de l'època, "democratitzant" l'alta costura francesa i desenvolupant un innat talent per als negocis, ja que va amassar una fortuna de diversos centenars de milions d'euros creant franquícies en diferents països i posant tot tipus de peces i complements amb el seu nom a l'abast de les masses.





Quant a la seva vida privada, el modista va mantenir una relació de quatre anys amb l'actriu Jeanne Moureau, encara que finalment va decidir acceptar la seva homosexualitat i va decidir ser conseqüent amb la seva opció sexual i viure lliurement la resta de la seva longeva vida. Culte, sibarita i cosmopolita, el dissenyador també va ser un prestigiós home de cultura i acadèmic de Belles Arts a París. Avui, amb la seva mort, el món de la moda plora amargament i es vesteix de dol, perquè amb Pierre Cardin es va un dels últims revolucionaris i un dels grans creadors de l'alta costura francesa.









Qui es quedarà amb la seva vasta fortuna?





Tot apunta que l'afortunat serà el seu nebot, l'arquitecte, Rodrigo Basilicati, que va acudir al costat de l'dissenyador en la seva última visita a Espanya al gener de 2017 per presentar la seva obra teatral. La bellesa no té pietat al Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona.





Entre les seves increïbles propietats destaquen la mansió futurista Palais Bulles a la Riviera Francesa que va estar en venda per 350 milions d'euros (1.200 metres quadrats, amfiteatre per a 500 persones, piscines, jardins, 10 suites, vistes increïbles a la Costa Blava); el castell de el marquès de Sade en Lacoste al sud de França on es fan recitals de dansa i música; el palazzo Bragadin a Venècia, decorat amb obres mestres de Pietro Longhi, el gran mestre de l'alta societat de el segle XVIII.





En el món de l'oci posseïa la cadena de restaurants i hotels Maxim 's, per la qual va arribar a rebre en 2016 una oferta de compra de 2.500 milions d'euros. Odiava el luxe i considerava que la moda s'havia abaratit.