Detingut un conductor que circulava begut i en contra direcció a l'Alt Empordà

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 30 anys per conduir un camió en contra direcció durant 11 quilòmetres per l'AP-7, sense un pneumàtic de la roda posterior dreta, que portava únicament la llanta, i begut a l'Alt Empordà (Girona).













Segons han informat els Mossos aquest dimecres en un comunicat, el conductor circulava cap a les dues de la matinada en sentit contrari, només amb els llums de posició del davant, i quan va advertir la presència policial va fer una maniobra brusca i va abandonar l'autopista per la sortida 4.





Els agents van immobilitzar el camió al peatge i van demanar al conductor que baixés de la cabina, però aquest es va negar i "va mostrar una actitud alterada i agressiva cap als policies".





El conductor presentava "símptomes evidents" d'estar begut i en el registre de el vehicle els Mossos van localitzar ampolles de conyac, cerveses i altres begudes alcohòliques; a més, van constatar que havia circulat més hores de les permeses i que no havia respectat el descans obligatori.





Per aquests fets, el conductor va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, originar un greu risc per a la circulació, conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a sotmetre a les proves d'alcoholèmia, i diumenge va passar a disposició del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres (Girona), que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.