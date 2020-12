Google s'emporta a paradisos fiscals beneficis de 34.000 milions d'euros en tres anys sense tributar

G oogle es va portar entre 2016 i 2018 beneficis a paradís fiscal de les Illes Bermudes per un import de 40.957.000 de dòlars (34.000 milions d'euros) sense tributar res. L'empresa reconeix de fet en els seus comptes que no va pagar impost de societats ja que "la taxa impositiva a Bermudes és de l'0%".





Segons informa el diari El Economista, Google Ireland Holding Unlimited Company, que té la seu a les illes i que opera com a matriu de tot l'entramat societari, va registrar el 2018, l'últim any amb comptes disponibles, uns ingressos de 22.300 milions de dòlars ( 18.300 milions d'euros) pel cobrament de serveis als seus diferents filials, un 15% més que un any abans. Els seus guanys nets durant aquest exercici van ser de 15.517.000 de dòlars (12.731.000 d'euros).





Major tributació cap als EUA





Tot això, però, canviarà a partir d'ara perquè, segons explica el grup, a 31 de desembre de 2019, "hem simplificat l'estructura de la nostra entitat legal corporativa i ara llicenciem els drets intel·lectuals des dels EUA, en lloc de fer-ho com fins ara des Bermudes, el que afectarà la nostra distribució geogràfica de guanys ".





En la documentació publicada al Registre Mercantil de Dublín, figura que Google Ireland Holding no penja directament de la matriu nord-americana Alphabet, sinó de dues societats ubicades al paradís fiscal de les Bermudes. En concret, el 99% està en mans de Google Bermudes Limited i l'1% en les de Google Bermudes Unlimited Company.

















A l'marge de les illes situades a l'Atlàntic nord, Irlanda s'ha consolidat també com una de les claus en la rendibilitat de Google. El cercador va declarar l'any passat en aquest país una facturació de 45.684.000 d'euros, fet que suposa terç de tot el seu negoci a nivell mundial, a l'comptabilitzar no només els ingressos registrats a Europa, sinó també a l'Orient Mitjà i Àfrica.





Impostos a Irlanda





Malgrat això, i segons consta en el Registre Mercantil irlandès, el grup d'empreses Google Ireland Limited va pagar a la Hisenda local tan sols 263.200.000 d'euros en concepte d'impost de societat. És una xifra lleugerament per sota, a més, dels 272 milions que havia pagat un any abans.

Alphabe t, l'empresa matriu de l'cercador, va registrar l'any passat uns ingressos totals de 161.857.000 de dòlars (146.398.000 d'euros), fet que suposa un augment al voltant de l'18,3% respecte a l'any anterior. En 2019, la irlandès Google Ireland Limited va augmentar els seus ingressos en una proporció una mica més gran, un 20%, i va aconseguir un resultat operatiu de 1.935 milions d'euros després de comptabilitzar despeses d'explotació de 14.252.000 i costos administratius de 29.739.000, tenint en compte els pagaments pels drets de propietat intel·lectual fets a la matriu de Bermudes.





Segons destaca El Economista, fonts de l'Agència Tributària han explicat en més d'una ocasió que les tecnològiques fan servir les despeses per enviar els seus ingressos a països amb baixa tributació (pagar a la matriu per la marca, els productes, la tecnologia, drets intel·lectuals ) i així minorar el benefici que registren al país on està ubicada la seu social





En aquest cas, Google registra unes despeses de més de 43.900 milions d'euros, el que implica el 96% dels seus ingressos. El cercador factura directament a Irlanda els ingressos per la publicitat que ven als diferents països en els quals opera. A Espanya, la multinacional nord-americana té Google Spain, filial que es dedica a donar serveis comercials de suport i de màrqueting. Google Ireland Limited, que la que factura la publicitat i després paga a la signatura de les Bermudes per l'ús dels drets intel·lectuals, va pagar a la firma espanyola 101 milions d'euros en 2018 per la prestació de serveis d'intermediació, el que suposa el 97 % de la seva facturació total. La resta s'ho va pagar Google LLC.





La filial espanyola va registrar un resultat d'explotació de 27 milions el 2018 i un benefici net de 20 milions després de pagar 6,8 milions en impost de societats (últimes dades disponibles). El gegant tecnològic acapara el gruix dels ingressos per publicitat en línia al nostre país que, segons les dades d'Infoadex, va moure més de 1.500 milions entre gener i setembre. Així, la cotitzada genera un negoci molt superior als 100 milions d'euros pel que no cotitza.





Però Google no és l'única tecnològica que utilitza Irlanda per centralitzar el seu negoci europeu per la seva baixa tributació i la seva facilitat per treure els ingressos. Facebook utilitza el mateix sistema per facturar la publicitat a l'illa de l'trèvol i Apple porta allà els ingressos per la venda dels mòbils i tauletes.