Campo creu que la tramitació dels indults arribarà durant el primer semestre de 2021

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha situat la tramitació definitiva dels indults als presos independentistes al primer semestre de 2021, uns temps "raonables" en què el consell de ministres prendrà una decisió sobre si concedeix o no la mesura de gràcia que, com ha recordat, es concedeix cas per cas.





















"Cada un té vida pròpia", ha insistit Campo en una entrevista a Rac1, en què ha reconegut que podria donar-se el cas que uns presos rebin l'indult i altres no. "Pot passar tot", ha continuat, deixant clar que no es pot "jugar a la bola de vidre".





En aquesta línia, el titular de Justícia ha deixat clar que no vol agafar-"els dits" situant la decisió sobre els indults a "maig o juny", encara que ha assegurat que la tramitació arribarà "en un temps raonable", i sempre depenent de quan "entrin" al seu Ministeri "tots els papers".





Així, Campo ha insistit que, malgrat que el seu departament té uns "mitjanes efectuats" sobre la tramitació, no hi ha dos processos iguals. "Estem en uns terminis absolutament normals", ha asseverat, recordant que és obligació de Govern afrontar aquest tràmit.





DEMANA PACIÈNCIA I RECORDA QUE A TRAMITAR ELS INDULTS ES COMPLEIX

En qualsevol cas, el responsable de Justícia ha advertit als que estiguin pensant que la decisió de l'Executiu arribarà a la setmana de rebre els informes pertinents. "Haurà de fer aquest ministre un estudi per fer una proposta a l'consell de ministres. Aquest ministre ha d'estudiar un per un en els mateixos termes. Estem pensant no en què arriben avui i portar-los la setmana següent", ha explicat.





En aquest context, el ministre s'ha remès a les paraules de el president de Govern, Pedro Sánchez, després que aquest assegurés, preguntat pels indults, que l'Executiu no ha amagat la seva intenció d'afavorir el retrobament a Catalunya.





MARC DE CONVIVÈNCIA

"No he de interpretar les seves paraules, les comparteixo. No hi ha governant que es preï que no tingui l'obligació constitucional de procurar aquestes solucions perquè tots els espanyols hàgim de sentir-nos a gust en el marc de convivència que ens vam donar", ha apuntat Campo.





Preguntat pel pes que té l'informe dels fiscals de l'Tribunal Suprem sobre els indults als presos a l'hora de prendre una decisió, Campo ha assegurat que té un valor de "anàlisi potent" per ha sostingut que els "informes no són vinculants "i que en els indults no" prima la via jurisdiccional".





Campo ha rebutjat expressar la seva opinió personal sobre si els presos independentistes haurien de rebre l'indult i sobre si haurien d'expressar penediment pels fets d'octubre de 2017. "No és bo interferir en un expedient que s'està tramitant. Com a millor hi ha el ministre és calladet ", ha tancat.