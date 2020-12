El preu de l'habitatge puja un 0,9% el 2020 però cau a Madrid i Barcelona

El preu de l'habitatge usat a Espanya puja un 0,9% durant 2020, el que implica que el metre quadrat se situï en 1.779 euros, segons l'últim índex de preus d'Idealista.





El portal immobiliari ha afirmat que és molt probable que els preus de l'habitatge es comportin en 2021 de manera similar a com ho han fet durant aquest exercici, és a dir, un alentiment dels descensos i un ajust a l'alça en la major part dels mercats.





A més, Idealista ha assenyalat que l'actuació de l'Banc Central Europeu (BCE), les hipoteques a preus mínims històrics, l'estabilitat de l'habitatge enfront d'altres actius i l'esperança d'una ràpida recuperació podrien provocar que els preus evolucionin en tendència alcista.





Pel que fa a comunitats autònomes, només tres d'elles registren preus inferiors respecte a l'any anterior i dotze d'elles tenen preus superiors als que tenien fa dotze mesos.

















La major caiguda s'ha donat a Castella i Lleó, amb un descens de l'2,3%. Per darrere estan Galícia (-0,7%) i Cantàbria (-0,4%). No obstant això, a Andalusia i Castella-la Manxa els preus no s'han mogut, segons l'estudi.





La major pujada té lloc a Extremadura, on el preu va augmentar un 4,5%. A continuació, se situen els increments de la Rioja (3,8%), Euskadi (3,2%) i Navarra (2,9%). A la Comunitat de Madrid la progressió va ser de l'1,7%, mentre que a Catalunya va ser de l'1,2%.





LES CAPITALS DE MADRID I BARCELONA, EN DESCENS





L'informe revela que les capitals han tingut un comportament més baixa que les províncies, ja que 22 d'elles han reduït els seus preus durant 2020. La major caiguda s'ha produït a Girona (-4,8%), mentre que Osca registra la major pujada (8,3%).

Entre les grans ciutats, Barcelona registra el major descens (-2,6%), seguida per Palma (-2,5%), Sevilla (-1,8%), Madrid (-1,3%) i Saragossa (- 0,3%). Per contra, els preus es van incrementar a Màlaga (2,8%), València (2,5%), Valladolid (2,3%) i Bilbao (4,8%).

Sant Sebastià és la capital espanyola més cara (4.797 euros / m2), seguida de Barcelona (4.009 euros / m2), Madrid (3.682 euros / m2), Bilbao (3.073 euros / m2) i Palma (2.897 euros / m2). A la part oposada de la taula se situa Lleida, la capital més econòmica, amb un preu de 1.018 euros / m2.