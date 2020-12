El Clínic és el millor hospital català segons l'Índex d'Excel·lència Hospitalària IEH 2015-2019

L'Hospital Clínic de Barcelona és el millor centre hospitalari català i un dels tres millors d'Espanya en la sèrie històrica de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) 2015-2019, elaborat durant cinc edicions per l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada.









El llibre 'IEH 2015-2019. Cinc anys de sanitat a Espanya '(editorial Profit) fa balanç d'aquestes cinc edicions per analitzar el model sanitari espanyol, a més d'incloure rànquings a nivell estatal, autonòmic i per especialitats, informa l'Institut aquest dimecres en un comunicat.





El IEH part d'entrevistes telefòniques a uns 2.000 professionals de la salut, seleccionats per capacitació professional i vinculació amb els centres o el seu entorn.





El Clínic ha estat millor hospital de Catalunya cinc anys consecutius i sempre ha estat entre els tres millors d'Espanya (segon el 2019, 2017 i 2016; tercer en 2018 i 2015).





A Catalunya, per darrere del Clínic s'han mantingut estables a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, l'Hospital Quirónsalud Barcelona i el Centre Mèdic Teknon, amb petites fluctuacions; i en l'última edició (2019) ha entrat per primera vegada l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (cinquena posició), substituint a l'Hospital de Bellvitge.





FUNDACIÓ JIMÉNEZ DÍAZ

La Fundació Jiménez Díaz ha estat escollida per unanimitat millor hospital d'Espanya en la sèrie: el seu gerent, Juan Antonio Álvaro de la Parra, afirma en una entrevista del llibre que això s'explica per la professionalitat de tots: "No es tracta de treballar més , sinó de treballar millor".





Madrid és la comunitat amb més hospitals al 'top 10' de l'Estat durant el quinquenni: destaquen en totes les edicions la Fundació Jiménez Díaz i l'Hospital Universitari La Pau, a més de l'Hospital Universitari Gregorio Marañón, l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, l'Hospital Clínic Sant Carles i l'Hospital Universitari Ramón i Cajal.





Catalunya és, al costat de Madrid, el territori amb més hospitals entre els 10 millors, amb quatre centres: sobretot el Clínic (que s'ha anat alternant amb La Pau entre la segona i la tercera posició), però se li han unit durant el quinquenni l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital Quirónsalud Barcelona i el Centre Mèdic Teknon.





BONA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

L'autor de llibre i director d'Anàlisi de l'Institut Coordenades, Carlos Díaz Güell, afirma que el Sistema Nacional de Salut és "un model d'èxit de col·laboració i coexistència publicoprivada, més enllà" de les mesures extraordinàries i la gestió qualificada que tot sistema de salut ha hagut d'adoptar davant el coronavirus.





El vicepresident executiu de l'Institut, Jesús Sánchez Lambás, afirma en el pròleg que Coordenades valora l'element qualitatiu, mesurant l'excel·lència hospitalària "des de la convicció que competir i esforçar també millora les coses".





El seu concepte d'excel·lència és la suma de: qualitat assistencial, servei hospitalari, benestar i satisfacció del pacient, capacitat innovadora, atenció personalitzada i eficiència de recursos, "apostant per la sostenibilitat d'un sistema de salut públic, gratuït i de qualitat".





El llibre també pretén, en plena pandèmia, "reconèixer al conjunt de sistema i dels professionals de la salut" pública i privada, i es preveu una altra edició de l'IEH per al proper any.