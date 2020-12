Per Cap d'Any, la Guàrdia Urbana se centrarà en el toc de queda i les festes il·legals

La Guàrdia Urbana de Barcelona centrarà la seva dispositiu policial de Cap d'Any a vetllar pel compliment del toc de queda i en evitar les festes o concentracions de gent que suposin un risc sanitari en el context de la pandèmia de la Covid-19.









El tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha demanat en roda de premsa aquest dimecres que es redueixin "a el màxim" la mobilitat i els contactes socials, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.





L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha detallat que el dispositiu constarà de 251 agents, una xifra, segons ha dit, similar a la d'altres anys, però a causa de la singularitat de la situació d'aquesta Cap d'Any, el servei variarà "sensiblement", centrant-se en tres eixos.





D'una banda, els agents vigilaran que es compleixin les restriccions, tant en les reunions de persones a la via pública com, sobretot, pel que fa a el toc de queda, que la Generalitat ha fixat per a la una de la matinada; segons Velázquez, es tracta d'"una de les prioritats de la nit".





En aquest sentit, els responsables de seguretat de l'Ajuntament han descartat les concentracions a les platges de la ciutat, donada la meteorologia, però sí les han previst en parcs públics i altres "ubicacions conegudes" en les que se solen produir revetlles a l'aire lliure.





Velázquez ha explicat que, per ara, no tenen constància de cap convocatòria, però ha alertat que se solen produir amb rapidesa a través de les xarxes socials.





"En la mesura dels recursos i les possibilitats, i aplicant la llei, actuarem amb total contundència davant la convocatòria de festes que puguin posar en risc les persones que assisteixen i la resta de la comunitat", ha tancat Velázquez.





En segon lloc, la Guàrdia Urbana també vetllarà "per la convivència i la seguretat", especialment pel que fa a l'activitat delictiva i a la mobilitat viària; si bé els responsables han previst una reducció dels desplaçaments similar o superior a l'observada en el pont de la Puríssima, quan va ser del 20%, s'han mostrat especialment preocupats pel consum d'alcohol o drogues i per les infraccions de velocitat.





Finalment, el cos controlarà els actes descentralitzats organitzats per l'Ajuntament, que "tenen exigències des del punt de vista de la seguretat, sobretot en restriccions de mobilitat específica en els perímetres" dels escenaris dels actes.





Una part dels agents del dispositiu, per tant, estarà repartida per la ciutat, amb especial atenció a la franja de més mobilitat entre les onze i la una de la matinada; a partir d'aquesta hora del toc de queda, les patrulles seguiran controlant el seu compliment al llarg de la geografia urbana.





Batlle ha demanat a la ciutadania que mostri un "comportament solidari" enfront dels cossos de seguretat.