VIDEO. Illa serà el candidat de PSC a les eleccions del 14 de febrer després d'abandonar Iceta

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, serà el candidat de PSC en les eleccions catalanes de l'proper 14 de febrer després que el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, hagi fet un pas enrere, segons ha avançat aquest dimecres La Sexta.





Des del mes d'octubre eren cada vegada més insistents les veus dels que volien com a cap de llista de PSC a les eleccions a Catalunya a ministre de Sanitat, Salvador Illa, en un escenari on Miquel Iceta desapareixeria de la primera línia política.





L'HOME DISCRET CAP DE LLISTA DEL PSC





Els que coneixen bé a Salvador Illa asseguraven llavors que sempre ha estat un home molt discret i en opinió de diversos ministres i companys de el PSC està portant la gestió de l'Covid-19 amb molta dignitat des de la seva tarannà assenyat i moderat.





Aquest home tranquil va néixer a La Roca del Vallès, en una família de tradició tèxtil. El seu pare, Josep Illa, treballava a la fàbrica de tèxtils i brodats del municipi, i la seva mare Maria posseïa un petit taller. Va estudiar a l'Escola Pia de Granollers, i es declara creient católico.Es llicenciat en Filosofia i valora la moderació. Es va llicenciar com a alferes en el servei militar que va fer en la Caserna del Bruc i va realitzar un màster en Economia i Direcció d'Empreses a la Universitat de Navarra. La seva vida política sempre ha estat lligada a el PSC i ha estat regidor i alcalde de la Roca de l'Vallès. El mateix Miquel Iceta el va designar com a Secretari d'Organització de PSC, lloc des del qual va apagar tots els focs locals viatjant en tren per tot Catalunya per pacificar el partit fraguádose, des de llavors, la simpatia de tot el món. No és independentista i ha acudit a actes convocats per Societat Civil Catalana (SCC).





A l'aterrar a la capital es va portar amb si a la seva secretària de confiança i es va allotjar en un hotel pròxim a Congrés. Ara, viu en un apartament dins de Moncloa, que s'ha convertit en la seva casa on menja i dorm a deshora i de qualsevol manera, a causa de les seves interminables jornades de treball diari. Quan pot li agrada passejar per les platges de la Costa Brava i practicar el running.





SALVADOR ILLA UN HOME RESERVAT MOLT ESTIMAT AL PSC





Des d'Octubre eren molts els que creien que la figura del conegut com "el cap millor moblat" de l'socialisme català, Miquel Iceta , era un candidat desgastat i que Salvador Illa que compta amb el favor del President de Govern, Pedro Sánchez, representa la renovació i la frescor que necessita el PSC per portar els socialistes de retorn a la Generalitat. Per això la majoria de socialistes catalans pensaven llavors que seria el candidat de PSC a la presidència de la Generalitat en les eleccions de el 14 de febrer a Catalunya.





Va arribar a el Ministeri de Sanitat, avalat pel mateix Miquel Iceta i, per la seva estreta amistat amb el ministre de Foment i número dos de PSOE, José Luis Ábalos, els qui van pactar per a ell una cartera d'escasses competències, la de Sanitat, que li permetés abocar-se al conflicte català i teixir ponts de diàleg entre Madrid i Catalunya. Després va arribar la pandèmia de l'Covid-19 i tot va canviar per a Illa, convertint-se de la nit al dia en un ministre clau i imprescindible.





Pedro Sánchez volia designar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com a candidat en lloc de el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, perseguint l'objectiu que el socialisme recuperi la seva històrica condició de primera força no independentista a Catalunya que Ciutadans li va prendre el desembre de 2017 i a la fi el President s'ha sortit amb la seva.





EL PSC BUSCA UN MILLOR RESULTAT PER ALS COMICIS DE 2021





El PSC, diuen, necessita un millor resultat el 14 de febrer que el que li atorguen les enquestes internes amb vista a qualsevol combinació de govern perquè tant en Ciutadans com al PP s'han vist reforçades la intenció de vot a posar a Carlos Carrizosa com a candidat de la formació taronja i Alejandro Fernández s'està consolidant a el front de l'PP.





El PSC aspira a aconseguir 24 escons el 2021 i els comuns entre 9-10 representants encara que com ERC, és per als catalans el seu cavall guanyador amb el permís de JxCAT, previsiblement, tindrà l'última paraula d'un possible Tripartit a on Iceta no agrada i Salvador Illa té major encaix.





ICETA S'HA RESISTIT FINS A L'ÚLTIM MINUT DE DESCOMPTE





Si Iceta repeteix com a candidat a la Presidència de la Generalitat el PSC hagués estat l'únic dels grans partits catalans que no hagués renovat el seu cap de llista.









El primer secretari de PSC, Miquel Iceta.









Malgrat tot Iceta anava afirmant davant els mitjans que "excepte terratrèmol o problema cardíac agut, seré candidat" encara que tot seguit matisa i reconeix que encara no ha estat nomenat candidat a la Presidència de la Generalitat pels òrgans de PSC, "però crec que serà així ". En un posant-se la tireta abans que arribi la ferida.





ILLA UN BON INTERLOCUTOR DAVANT ALTRES PARTITS CATALANS





Des de la seva responsabilitat en la Secretaria d'Organització, Salvador Illa, manté molt bones relacions amb la resta de partits catalans, especialment amb ERC, qui les manté tirants amb Iceta, cosa que també ha acabat pesant en l'ànim de Pedro Sánchez a l'hora de prendre la decisió final sobre Catalunya i el PSC.





I encara que ERC i el PSC ho neguen contínuament l'ombra sobre una reedició d'un nou tripartit, planeja sobre la política catalana per als comicis de l'14F. Perquè una cosa és el que es diu i una altra la que es fa i a el PSC li plouen les ofertes de tripartit també des del bàndol de l'PP i Cs.





CINC COSES QUE NO SABIES DE SALVADOR ILLA