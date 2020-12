Cs retreu a Roldán i al PP català que prioritzin els seus interessos sobre la mobilització constitucionalista

Carlos Carrizosa, líder de Cs a Catalunya i candidat a les eleccions catalanes previstes per al pròxim 14 de febrer, ha opinat que la fins ara portaveu de la formació "taronja" al Parlament, Lorena Roldán, amb nou "destí" al PP de Catalunya, "prefereix un partit de dretes".





MÉS INFORMACIÓ Lorena Roldán abandona Cs i se'n va al PP de Catalunya

Roldán ha anunciat aquest dimecres mitjançant un missatge al seu perfil de Twitter que abandona la formació 'taronja' i se suma als populars catalans (serà la número dos a les llistes per al 14-F) per desavinences amb l'actual Executiva de Ciutadans de dirigeix Inés Arrimadas.





Cs ha retret que Lorena Roldán i el PP estiguin més preocupats per la seva "interès general o partidista que per la mobilització dels constitucionalistes a Catalunya que serà determinant en les pròximes eleccions, no si un partit puja o baixa un escó".





"Qui no se senti a gust amb els valors de el projecte està en el seu dret a canviar-lo per un altre que, a diferència de Cs, ha rebutjat fer una oposició responsable enmig d'una pandèmia, que segueix tenint postulats conservadors en assumptes com l'eutanàsia, presumptes casos de corrupció o temptacions de repartir-se el poder judicial ", asseguren des de Cs, destacant que així ho va exposar recentment la pròpia Roldán des del seu lloc al Senat.





















Sobre el debat en relació amb la possible concessió d'indults als líders independentistes condemnats, el candidat de Cs defensa la tesi que és "un pacte absolutament pensat i calculat entre el partit socialista i el món independentista" de cara a la preparació d'un tripartit.





Carrizosa ha assegurat que tant el líder de PSC, Miquel Iceta, com els ministres José Luis Ábalos i Salvador Illa, i el president de Govern, Pedro Sánchez, parlen dels indults en un marc d'entesa amb ERC: "Sens dubte per tornar a la casella de sortida que va suposar un tripartit a Catalunya ".





El líder de la formació "taronja" a Catalunya veu una mala notícia que es tramitin els indults "a gent que no ha demanat perdó, no s'ha penedit i està dient que ho tornaran a fer", i ha insistit que és un intercanvi polític.





REFORMA DE LA MONARQUIA





Preguntat sobre una possible reforma de la monarquia, Carrizosa s'ha mostrat a favor de reformar les institucions, tot i que ha rebutjat que aquesta reforma inclogui la immunitat de Rei, i ha defensat que la monarquia "ja ha fet passos per a una modernització".





Ha recalcat que el seu partit no ha fet cap pacte amb Vox, i ha sostingut que Catalunya està acostumada a "un populisme, de vegades d'extrema dreta com el que practicava l'expresident inhabilitat per incomplir les lleis en període electoral, Quim Torra".





Sobre les eleccions de el 14 de febrer a Catalunya, ha assegurat que Cs sortirà a guanyar per "liderar una altra vegada el bloc constitucionalista" i ha posat en dubte que els partits independentistes tinguin el suport que es preveu en les enquestes.