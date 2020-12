El treball forçós a la Xina ha estat el principal impediment per al seu acord d'inversió amb la UE

La Xina i la Unió Europea (UE) han aconseguit tancar l'acord d'inversió que porten negociant anys. Segons informen mitjans internacionals, un dels principals esculls en aquestes negociacions ha estat el treball forçós a la Xina, que en més d'una ocasió ha provocat que s'interrompís el diàleg, segons documents de la UE sobre les seves negociacions en curs.









Però als analistes els segueix preocupant que Pequín no pugui complir amb les normes internacionals sobre treball forçós, negociació col·lectiva i el dret a formar sindicats lliurement, temes que Brussel·les ha exigit que s'incloguin com a part del seu acord d'inversió.





Xina "va acordar treballar per a la ratificació dels quatre convenis fonamentals pendents de l'Organització Internacional del Treball i, en particular, realitzar esforços continus i sostinguts per ratificar els dos convenis fonamentals de l'OIT sobre treball forçós que encara no ha ratificat", segons un document, que elogia el compromís de Pequín de ratificar els convenis de l'OIT com un gran avanç i un "resultat sense precedents".





També s'espera que els legisladors xinesos ratifiquin el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics al març de l'any que ve, ha informat el South China Morning Post aquesta setmana. El 1998, Pequín va signar la convenció, que inclou clàusules que acorden que ningú farà treball forçós o obligatori, però no l'ha ratificat.





Pequín ha negat l'existència de camps de treballs forçats a Xinjiang i diu que les mesures implementades a la regió són mesures educatives per combatre el terrorisme.





Però mentre que la Xina sembla haver cedit davant els convenis de treball forçós, Pequín pot haver rebutjat els requisits entorn de la formació de sindicats independents i el dret a negociar col·lectivament amb els ocupadors.





Un funcionari de la UE que va parlar sota condició d'anonimat li va dir al Post que no havia aconseguit que Pequín es comprometés amb dues àrees principals: els pactes de l'OIT sobre la llibertat dels sindicats i el dret a la negociació col·lectiva, que Vietnam va acceptar ; i l'establiment d'un nou mecanisme per protegir els inversors europeus a la Xina.





Pequín s'ha enfrontat a creixents acusacions de tot el món aquest any per presumptes treballs forçats a Xinjiang. Xina ha negat fermament les acusacions, però el problema ha afectat la imatge global de Pequín i les relacions diplomàtiques amb els països occidentals. Aquest mes, l'enviat de la Xina a la UE va dir que les afirmacions sobre el treball forçós a Xinjiang eren "falses i ridícules", segons un comunicat de la missió xinesa a Brussel·les.





Les empreses europees que operen a la Xina s'han vist sotmeses a una pressió creixent per resistir qualsevol ús de treball forçós en la seva cadena de subministrament.





Però la UE també necessitarà eines addicionals per abordar els problemes de drets humans, inclòs el llançament d'una llista negra d'empreses i individus que es trobin abusant o violant els drets humans, segons el document.





Wang Yiwei, professor d'estudis europeus a la Universitat Renmin de Pequín, va dir que el que subjau a la demanda de drets humans és la frustració de la UE pel seu retard en el progrés de la tecnologia digital, inclosa la tecnologia artificial i els macrodades, que han guanyat importància durant la pandèmia.





"La protecció dels drets laborals és molt important per a la competitivitat d'un país", va dir Wang. "Hi ha una manca de confiança política, però la UE també necessita cooperar amb la Xina".





Però ratificar i promulgar els convenis de l'OIT sobre negociació col·lectiva i llibertat sindical no són expectatives realistes per a la Xina en el futur proper, segons Geoffrey Crothall, director de comunicacions del grup de drets laborals Xina Labor Bulletin, amb seu a Hong Kong.





"El sindicat de la Xina és, sobretot, una organització del partit, i no desapareixerà aviat. El partit simplement no permetrà que hi hagi cap tipus d'organització laboral alternativa", va dir Crothall.





La Federació de Sindicats de la Xina (ACFTU), el sindicat oficial de la Xina, és l'única organització sindical legalment reconeguda al país i es considera una "organització de masses" sota la direcció de el Partit Comunista.





"Idealment, la UE hauria de seguir pressionant per la llibertat sindical i la negociació col·lectiva, però no hauríem de contenir-nos en la ratificació", va dir.





William Nee, analista d'empreses i drets humans d'Amnistia Internacional, va dir que la història de la Xina d'atacar als activistes que advoquen per la reforma sindical i la negociació col·lectiva no augura res de bo per a la promulgació dels principis de l'OIT. "Atès que la Xina ha arrestat innombrables persones de grups i individus independents dels drets dels treballadors, no hi ha absolutament res que suggereixi que la Xina planegi canviar fonamentalment els seus punts de vista sobre les relacions laborals per ajustar-se a les normes internacionals en un futur proper", va dir.





Xina va detenir desenes d'activistes laborals en una ofensiva nacional al desembre de 2015, molts dels quals van advocar per negociacions col·lectives més forts i canvis en el sindicat oficial de la Xina, l'ACFTU.





"Segueix existint una gran preocupació pel que fa a la Xina... si el seu actual sistema polític i legal permet la implementació efectiva dels convenis de l'OIT", va dir Surya Deva, professora associada de dret a la City University of Hong Kong.





"Els sindicats independents són fonamentals per prevenir el treball forçós, però la Xina està lluny de donar als seus treballadors aquesta llibertat. De manera similar, hi ha un espai molt limitat perquè els mitjans de comunicació i la societat civil denunciïn els abusos. Llavors, fins i tot si la Xina ratifica el Conveni sobre el treball forçós, és possible que les coses no canviïn en el terreny, al menys no hi haurà un sistema de verificació i monitoratge independent", ha assegurat.