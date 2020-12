Més de 1.300 medicaments baixaran de preu l'1 de gener de 2021

L'entrada en vigor el proper 1 de gener de l'Ordre SND / 1121/2020 de Preus de Referència de 2020, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 28 de novembre, rebaixarà els preus de més de 1.300 presentacions de medicaments de farmàcia comunitària, que reduiran la factura públic de medicaments en uns 32,5 milions d'euros, segons els càlculs realitzats pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF).













Els 15 principis actius més comuns que baixen de preu són Àcid alendrònic (Osteoporosi), Azelastina (Conjuntivitis al·lèrgica), bimatoprost (Glaucoma), Bromur d'ipratropi (Asma), budesonida (Asma), ciclopirox (Infeccions fúngiques de pell), Ciprofloxacina ( infeccions bacterianes), Enoxaparina (Tromboembolismo venós), Fluticasona (Asma), Formoterol (Asma), Hidrocortisona (Dermatitis), ketotifeno (Conjuntivitis al·lèrgica), latanoprost (Glaucoma), Prednisolona (Processos inflamatoris) i Tamsulosina / Dutasterina (Hiperplàsia benigna de pròstata ).





Pel seu impacte en la reducció de la factura de medicaments de farmàcia comunitària, destaquen fàrmacs que han patit importants baixades de preus, aconseguit en ocasions reduccions superiors al 50 per cent. En aquest grup es troben fàrmacs com l'atomoxetina, per al trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat; l'antibiòtic fenoximetilpenicilina; un analgèsic opioide com el fentanil; o el corticoide tòpic hidrocortisona.





A més, altres presentacions de medicaments que baixen de preu en farmàcia comunitària són principis actius de gran utilització a Espanya. És el cas de fàrmacs antiasmàtics com bromur d'ipratropi, budesònida, fluticasona o formoterol; corticoides com la prednisolona (a més de la ja esmentada hidrocortisona); fàrmacs antiglaucomatosos com bimatoprost, latanoprost; o antibiòtics com fenoximetilpenicilina, o ciprofloxacina, entre d'altres.





Els nous preus contemplats en aquesta nova Ordre entraran en vigor per a la seva aplicació en les farmàcies comunitàries a partir de l'1 de gener de 2021. A partir d'aquest dia, les farmàcies hauran de dispensar els medicaments amb càrrec a al Sistema Nacional de Salut (SNS) amb la corresponent reducció del preu, amb un impacte estimat en la seva facturació al voltant dels 6,4 milions d'euros.





Els medicaments que són finançats amb recursos públics són sotmesos cada any al sistema de preus de referència, que fixa la quantitat màxima de finançament dels fàrmacs inclosos en cada conjunt. Cada conjunt inclou totes les presentacions de medicaments finançades que tenen el mateix principi actiu i idèntica via d'administració.





El sistema de preus de referència permet crear nous conjunts quan es compleixen deu anys de l'autorització del medicament a Espanya o en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, sempre que hi hagi, al menys un medicament finançat en el Sistema Nacional de Salut diferent de l' original i les seves llicències.





Aquest sistema de revisió de preus anual s'afegeix als ajustos de preus mensuals que es produeixen per l'aplicació de sistema d'agrupacions homogènies, que determina els medicaments que han de dispensar per la farmàcia davant d'una prescripció per principi actiu.