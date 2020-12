L'executiva de PSC ratifica la candidatura de Salvador Illa

L'executiva del Partit Socialista de Catalunya (PSC) s'ha reunit de forma semipresencial per formalitzar la candidatura de Salvador Illa a les següents eleccions catalanes.





Així ho ha explicat la formació en un tuit recollit per CatalunyaPress, on afirmen que Miquel Iceta ha proposat a Salvador Illa com a candidat a les properes eleccions del 14F.









Amb aquesta decisió el Govern espanyol es queda sense titular per al Ministeri de Sanitat enmig de la pandèmia. S'espera que en les pròximes hores l'Executiu comparegui per saber qui comandarà aquest Deparament.