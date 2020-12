El Corte Inglés planeja un ERTO en plena campanya de Nadal i a les portes d'una tercera onada

En plena campanya de Nadal, just quan els grans magatzems solien disparar la seva facturació, El Corte Inglés planeja un nou ERTO. Després dels llançats aquesta tardor en autonomies com Catalunya, Astúries o Castella i Lleó, ara li toca el torn a Balears.





Centre comercial d'El Corte Inglés a l'avinguda d'Alexandre Rosselló de Palma de Mallorca en una imatge de Google Street View





Fonts sindicals han confirmat a Vozpópuli que l'empresa sol·licitarà el ERTO en aquesta autonomia. Cal recordar que el Govern autonòmic ha ordenat recentment tancar totes les botigues a l'illa de Mallorca, llevat gasolineres i supermercats, a partir de les 8 hores del vespre.





A més, porta temps vigent la prohibició d'obrir els grans centres comercials, amb més de 700 metres quadrats, el cap de setmana i els festius. Jornades en les que, precisament, moltes famílies concentraven les seves compres nadalenques.





Són males notícies per a un dels majors ocupadors privats d'Espanya. El progressiu avanç de la pandèmia en el tram final de desembre i les pors alimentats pels primers contagis confirmats de la variant britànica del covid-19 pot provocar que altres autonomies reprenguin les restriccions més dures. Per tant és possible que l'expansió de l'ERTO a Balears acabi afectant a altres autonomies.





Els ERTES de novembre van afectar uns 20.000 treballadors de el grup a tot Espanya. Per ara a Galícia només van ser perjudicats els treballadors de les cafeteries dels centres de la Corunya, Vigo i Compostel·la; llastades per les restriccions horàries imposades per la Xunta.













En tots aquests ERTES l'empresa no va complementar les prestacions, a diferència dels ERTES de primavera. És a dir, els treballadors només van rebre la part que paga l'Estat.





Todavía no es coneix quants empleats aniran a l'atur temporalment a Balears, autonomia on disposa de dos centres comercials, els dos a Palma de Mallorca, capital de l'illa més afectada pel covid-19.