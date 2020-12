Detenen 34 persones a Girona per inscriure's com a parelles de fet falses

Agents de la Policia Nacional de Girona han detingut 34 persones arran de tres investigacions relacionades amb la constitució de parelles de fet fraudulentes per regularitzar ciutadans estrangers.









En un comunicat aquest dimecres, el cos policial ha informat que hi ha 63 investigats i que les operacions han permès deixar sense efecte, entre d'altres, els tràmits administratius realitzats per aconseguir un permís de residència de forma fraudulenta.





En les tres trames, el modus operandi és similar "amb algunes matisacions", ha especificat la policia: els ciutadans estrangers s'empadronen, es fan parella de fet amb ciutadans espanyols, i posteriorment, aconsegueixen la targeta de residència de familiars comunitaris.

Aquesta autorització és vàlida durant cinc anys per circular lliurement per tota la Unió Europea.





La investigació ha determinat que les trames desarticulades haurien pagat entre 2.500 i 4.000 euros a les parelles de nacionalitat espanyola per accedir a aquest il·lícit i les indagacions continuen obertes a l'espera de localitzar la resta dels encartats.





TRES INVESTIGACIONS RELACIONADES





La primera investigació va començar a partir d'una denúncia interposada per la parella sentimental d'una dona amb minusvalidesa psíquica del 70%, en la qual denunciava que estava sent coaccionada i enganyada per un "ciutadà estranger" perquè es fes parella d'una persona en situació irregular a fi d'aconseguir la Residència.





La segona és fruit de la col·laboració amb la Policia Local de Llagostera (Girona), quan el cos va detectar un elevat nombre d'empadronaments de ciutadans estrangers en el municipi.





Aquests no residien a Llagostera i estaven estretament relacionats amb investigacions de la Ucrif de Girona, relatives a la consecució de Permisos de Residència gràcies a la constitució de parelles de fet fictícies, ha detallat la Policia Nacional.





La tercera investigació ha sorgit per la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província, en la seva "lluita contra l'economia submergida i l'afavoriment de la immigració clandestina".