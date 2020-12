Un jutge avala desallotjar l'acampada d'afectats de l'incendi en una nau de Badalona

El titular de Jutjat del Contenciós-Administratiu 6 de Barcelona ha aprovat aquest dimecres la petició de l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) per desallotjar l'acampada que diverses persones afectades per l'incendi en una nau industrial ocupada de la ciutat han instal·lat a la Rambla del Gorg.













L'acte sosté la decisió en "la necessitat de vetllar per la vida i integritat d'aquestes persones, els qui no accepten la solució habitacional i d'altres índoles ofertes per l'Administració", i assenyala el risc de contagis de coronavirus en l'assentament.





També destaca "un evident interès públic en dur a terme el desallotjament de les persones que ocupen la via pública a la vista dels aldarulls que tenen lloc entre els mateixos", respecte als quals la Guàrdia Urbana ha presentat informes sobre les seves actuacions els dies 19 i 21 de desembre, amb una baralla amb dues persones lesionades i una detinguda, fogueres enceses i tensions entre els membres de l'acampada.





El jutge també recull en l'acte que els membres de l'assentament "es neguen a traslladar-se del recinte habilitat pels serveis socials a la mateixa zona, manifesten desitjar traslladar-se en grup o al menys en un grup nombrós a lloc en el qual puguin cuinar i estar tranquils ", i tots, excepte set, han rebutjat la solució que va oferir el consistori.





L'Ajuntament ha demanat aquest mateix dimecres l'autorització judicial per executar el desallotjament, que es va aprovar per decret municipal el 18 de desembre, i el jutge ha apreciat "la concurrència de circumstàncies d'especial urgència per emetre un pronunciament sobre l'adopció de la mesura cautelaríssima ".





La nit del 9 de desembre es va deslligar un incendi en una nau industrial ocupada al barri de Gorg de Badalona, que va causar quatre víctimes mortals.