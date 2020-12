Arrimadas titlla a Illa d'irresponsable per abandonar el Ministeri de Sanitat "enmig de la pitjor pandèmia"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha denunciat aquest dimecres la "irresponsabilitat" que, al seu parer, suposa que Salvador Illa abandoni el Ministeri de Sanitat "enmig de la pitjor pandèmia de segle" per ser candidat del PSC a Catalunya.









A través d'un missatge al seu perfil oficial de Twitter, Arrimadas ha volgut opinar sobre la decisió que ha pres Illa d'abandonar el Ministeri de Sanitat per a centrar-se en la seva candidatura per a les eleccions catalanes, i ha advertit que això es dóna "amb uns mesos duríssims encara per davant ".





Per això, la dirigent de Ciutadans ha assenyalat que l'"única prioritat" hauria de ser la de "salvar vides" en aquest moment de pandèmia del coronavirus i no "escapçar" el Ministeri de Sanitat, com "ha decidit el PSOE".





"Enmig de la pitjor pandèmia viscuda en un segle i amb uns mesos duríssims encara per davant, el PSOE decideix escapçar el Ministeri de Sanitat per presentar a Salvador Illa de candidat a Catalunya. Una irresponsabilitat. L'única prioritat hauria de ser salvar vides", resa el tuit de Arrimadas.