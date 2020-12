La Cambra dels Comuns britànica aprova per àmplia majoria l'acord amb la UE

La Cambra dels Comuns del Regne Unit ha aprovat aquest dilluns per àmplia majoria l'acord sobre les relacions futures amb la UE que ha pactat el govern de Boris Johnson, qui ha defensat la "rapidesa increïble" amb la qual s'ha negociat un document que permet al país "recuperar el control".













"Després de recuperar el control sobre els nostres diners, fronteres, lleis i aigües el 31 de gener (data del Brexit), ara aprofitem per forjar una nova relació amb els nostres veïns europeus basada en el lliure comerç i una cooperació amistosa", ha argumentat.





Aquest "capítol de la història" arriba amb un acord comercial sota el braç, pactat 'in extremis', amb prou feines una setmana abans que expirés el termini. "No hi haurà aranzels gràcies a un pacte que s'ha assolit en menys d'un any", ha remarcat Johnson.





El "principal objectiu", ha afegit, és aconseguir el que semblava impossible: "Que puguem comerciar i cooperar amb els nostres veïns europeus mentre mantenim el control sobirà de les nostres lleis", ha assenyalat el primer ministre britànic, segons mitjans locals.





La Cambra dels comuns ha aprovat l'acord per 521 vots a favor i 73 en contra, la qual cosa dona peu al fet que la dels Lords es pronunciï aquest mateix dimecres. A més, Johnson signarà al llarg del dia després de la rúbrica que els presidents del Consell Europeu i de la Comissió, Charles Michel i Ursula Von der Leyen, han subscrit a Brusselles.