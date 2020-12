Les mesures contra el Covid-19 han frenat la grip: Espanya només detecta quatre casos en la temporada 2020-2021

El Sistema de Vigilància de Grip a Espanya (SVGE), constituït per epidemiòlegs i viròlegs de les comunitats autònomes, el Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) i el Centre Nacional de Microbiologia (CNM) de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), ha detectat, fins al 27 de desembre, només quatre casos de virus de la grip a la temporada 2020-2021 a tot Espanya.









Concretament, en el que portem de temporada, Aragó va notificar entre el 9 i el 15 de novembre un virus A (H1N1) pdm09 no sentinella, i Castella-la Manxa tres de la grip tipus B no sentinella en la setmana del 30 de novembre a l' 6 de desembre.





Aquestes dades contrasten amb els de la mateixa setmana de l'any anterior, abans de la pandèmia de COVID-19, quan la taxa global d'incidència de grip es va situar en 37 casos per 100.000 habitants. En concret, l'any passat per aquestes dates s'havia notificat 143 deteccions sentinella (realitzades per la xarxa de metges encarregada de notificar els casos) de virus gripals. A aquests cal sumar 243 no sentinella. És a dir, 386 en total.





"En absolut és estrany que l'activitat gripal sigui baixa en aquesta època de l'any. No obstant això, com la pandèmia de COVID-19 continua, les dades de grip presentats s'han d'interpretar amb cautela, especialment en termes de patrons estacionals", explica l'informe del SVGE publicat aquest dimecres.





Igualment, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala en el seu informe setmanal que les actuals dades de vigilància de la grip s'han d'interpretar amb cautela ja que la pandèmia de COVID-19 "ha influït en els comportaments per sol·licitar assistència mèdica, la dotació de personal / rutines en els llocs sentinella, així com les prioritats i la capacitat de la realització de proves als Estats Membres ".





"Les diferents mesures d'higiene i distanciament social implementades pels Estats Membre per reduir la transmissió de virus SARS-CoV-2 probablement hagin contribuït a reduir la transmissió de virus de la grip", justifica l'OMS.





La situació a Espanya es trasllada també a Europa i a la resta de món. En aquesta setmana no s'han notificat al Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) casos de grip confirmats per laboratori ingressats en unitats de cures intensives (UCI) ni casos hospitalitzats en altres unitats.





L'informe del SVGE d'aquest dimecres ressalta que, a nivell mundial, "tot i la continuïtat en la realització de proves per a grip, fins i tot amb freqüència augmentada en alguns països, l'activitat gripal es va mantenir en nivells més baixos del que s'esperava per aquesta època de l'any ". De fet, segons dades de FluNet, del 23 de novembre al 6 de desembre es van registrar 385 deteccions de virus gripals en 204.150 mostres analitzades.