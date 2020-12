VÍDEO: Salvador Illa: "Sóc un servidor públic i on podia ajudar a resoldre problemes allà vaig estar"

@psc





Illa ha comparegut aquest dimecres en una roda de premsa juntament amb el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, per anunciar que accepta l'encàrrec d'encapçalar les llistes per a les eleccions del 14 de febrer a Catalunya. "Sóc un servidor públic. Em diuen els meus companys que puc ser útil per a resoldre la situació de Catalunya. I si ells m'ho diuen, només tinc dues paraules: aquí estic", ha explicat el ministre de Sanitat.





"On podia ajudar a resoldre problemes allà vaig estar", ha assenyalat Illa. El ministre de Sanitat també ha volgut dirigir unes paraules d'agraïment a Miquel Iceta, que aparentment anava a ser el candidat de PSC a les eleccions del pròxim 14 de febrer a Catalunya. "Gràcies per ser un referent de l'socialisme català i espanyol" ha dit Illa a l'encara primer secretari de PSC.









MIQUEL ICETA: "SALVADOR ILLA ÉS EL PRESIDENT QUE VULL PER CATALUNYA"





Per la seva banda, Miquel Iceta visiblement emocionat en diverses ocasions a l'dirigir telemàticament als seus companys ha defensat aquest dimecres que la seva proposta de situar a Salvador Illa com a candidat a la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes, és un "nou combat, no una batalla per alguns escons més o ser la segona força política de país, sinó una batalla per aconseguir la presidència de la Generalitat ".









Un Miquel Iceta emocionat en l'últim Consell Nacional d'el PSC del 2020 / @Catalunyapress





En el seu discurs davant del Consell Nacional extraordinari de la formació que ha d'aprovar la candidatura i que se celebra de forma telemàtica, Iceta ha elogiat la figura d'Illa: "Ens recorda que davant la por, la desconfiança, la mala política i la mala educació , que sempre hi ha esperança ".





Iceta, que s'ha mostrat agraït al seu equip més proper, ha destacat d'Illa seva experiència com a alcalde i l'ha definit com un "bon gestor públic i un polític de raça". "És el president que vull per al meu país", ha afirmat.